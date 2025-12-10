La mesa del Congrés suspèn José Luis Ábalos com a diputat

La mesa del Congrés ha suspès José Luís Ábalos com a diputat arran del seu empresonament i processament per la trama de corrupció en la compra de mascaretes. D'aquesta manera, l'exministre de Transport no podrà votar, ni participar en comissions, ni tampoc cobrar el sou ni les dietes. Aquest dimecres, el Tribunal Suprem ha confirmat el processament d'Ábalos i Koldo García per la trama de les mascaretes. Tots dos fa setmanes que dormen a Soto del Real, en presó preventiva pel risc de fuga i a l'espera del judici. La Fiscalia demana fins a 24 anys de presó per a qui va ser un dels homes de confiança de Pedro Sánchez.
Tot i ser expulsat del grup socialista, Ábalos votava totes les iniciatives com el PSOE. A la pràctica, pel que fa a les majories, era com si fossin del mateix grup. Fins ara, doncs, la suma de tots els vots que donen suport a Sánchez -PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNB, BNG- incloent-hi Junts i Podem, arribava als 178 diputats. Els contraris en sumaven 172. Pel camí, Sánchez ha anat perdent suports. Primer, Podem, que es va escindir el grup de Sumar. Després, Junts, que diu que ha trencat amb el PSOE. En aquest escenari, la suspensió d'Ábalos ho complica més tot.
Si ens situen en una votació en què tots els grups que van investir Sánchez donen suport a una mesura del govern espanyol, amb l'abstenció de Junts, això donaria 172 vots favorables. Abans, amb Ábalos, eren 173 contra els 172 contraris i les 7 abstencions dels independentistes. El govern espanyol, doncs, podia tirar endavant mesures amb majoria simple. Ara, això canvia. Sense Ábalos, la mateixa votació quedaria empatada a 172, per tant, si no hi ha desempat, la iniciativa decauria. Això vol dir que Sánchez no en tindria prou amb l'abstenció de Junts, sinó que necessitaria que el grup que comanda Míriam Nogueras votés a favor de les mesures.
Això, o bé que hi hagués alguna absència d'algun diputat contrari al govern espanyol o algun error en la votació, que no es pot descartar perquè ja ha passat. En aquest escenari, grups com ERC ja han demanat a Ábalos que renunciï a l'acta per no posar-ho encara més difícil. El problema és que si l'exministre renuncia a l'acta ja no la pot recuperar. En canvi, si la manté, quan s'aixequi la presó preventiva, recuperaria els drets i els deures com a parlamentari.