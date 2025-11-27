La Fiscalia demana presó preventiva per a José Luis Ábalos

La Fiscalia ha demanat presó provisional sense fiança per a José Luis Ábalos després de la declaració de l'exministre aquest matí al Tribunal Suprem, que investiga el cas Koldo. El fiscal anticorrupció veu risc de fugida, tot i que Ábalos -que ha declarat durant uns 45 minuts- ha assegurat que no té patrimoni per marxar. El jutge instructor, Leopoldo Puente, haurà de decidir ara què fa en les pròximes hores, si el manté en llibertat o l'envia a presó, un cop coneguts els escrits d'acusació que demanen penes elevades per qui va ser un dels homes forts del PSOE.
El ministeri públic demana 24 anys de presó, 46 d'inhabilitació i 3,9 milions d'euros de multa per l'exdirigent socialista. Ábalos, acusat per organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació, ha arribat al tribunal poc abans de les 9.15 del matí enmig d'una notable expectació mediàtica. L'exministre, que no ha fet declaracions als mitjans que l'esperaven a les portes del Suprem, ha arribat sol i portant a les mans una petita motxilla de cuir. Koldo García ha sigut citat al migdia i també s'arrisca a entrar a presó.
En les últimes hores hi ha hagut un canvi d'estratègia i Ábalos ha obert foc contra Pedro Sánchez. A través de "X", va dir que la reunió entre el líder del PSOE i Arnaldo Otegi va existir. Les paraules d'Ábalos refermen el que va explicar Koldo García, que va dir que havia portat en cotxe Sánchez i Cerdán a la reunió amb Otegi. Tant des de la Moncloa com des d'EH Bildu insisteixen que la informació és falsa i que no es va produir cap trobada. "Això és mentida", va dir Sánchez als periodistes. "És una fake news del bloc reaccionari", va afegir Otegi. Ábalos també ha insinuat que Yolanda Díaz va tenir persones "no autoritzades" al pis que tenia habilitat al ministeri de Treball.
Mentrestant, la pressió sobre el PSOE creix. L'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE els pagaments en metàl·lic entre els anys 2017 i 2024. L'instructor del cas Koldo s'agafa a l'informe de la Fiscalia, que es basa en les investigacions de la UCO sobre les incongruències dels pagaments en efectiu, part dels quals no està justificat. L'ombra del finançament irregular sobrevola el partit, però els socialistes ho neguen categòricament. Segons la interlocutòria del magistrat de l'Audiència Nacional, les investigacions que s’han dut a terme al Tribunal Suprem sobre el cas Koldo no deixen “prou clar” l’origen dels diners que Ábalos va rebre en metàl·lic.