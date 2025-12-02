Ofensiva de Sánchez per reenganxar Junts al bloc de la investidura

Pedro Sánchez ha fet ronda de mitjans catalans per mirar de redreçar el rumb de la legislatura i reenganxar Junts a la majoria que el va investir president fa poc més de dos anys. Si la setmana passada va tastar la debilitat parlamentària -els juntaires, de la mà de PP i Vox, van tombar els objectius de dèficit-, Sánchez ha insistit que encara hi ha camí per recórrer, amb inversions i algunes mesures que interessen als independentistes i que el govern espanyol intentarà, ara sí, desbloquejar.
El president espanyol ha parlat a Rac1 i 2Cat per insistir que la legislatura, encara que no ho sembli, té recorregut, i refermar el compromís a presentar els pressupostos de 2026, que difícilment tiraran endavant. Per apropar Junts, Sánchez ha anunciat un decret que s'aprovarà aquest mateix dimarts amb mesures per facilitar la inversió dels ajuntaments en projectes de construcció d'habitatge o gestió de l'aigua, i també l'ampliació del termini per promoure la digitalització de les empreses.
Sánchez també s'ha compromès a accelerar la creació d'una partida per als propietaris de pisos, per protegir-los en cas d'impagament dels llogaters. El president ha detallat que la ponència al Congrés per perseguir la multireincidència es concretarà aquest dijous. Tot plegat són mesures que ha reclamat Junts. "Tot i la complexitat parlamentària, el govern està determinat a continuar fins al final de la legislatura", ha afirmat, i ha admès que hi ha hagut "incompliments i retards" en els acords amb els juntaires, però que es continua treballant per complir.
Hi ha més elements que Sánchez s'ha compromès a desbloquejar. La desclassificació de documents secrets sobre l'operació Catalunya o els vincles del CNI amb l'imam de Ripoll, ha dit, ja està al Congrés. Pel que fa a les balances fiscals, ha afirmat que s'està mirant de concretar una metodologia per publicar-les. No ha volgut concretar si seria necessària una reunió amb Carles Puigdemont a Bèlgica, però sí que ha dit que ara mateix és difícil que es produeixi perquè no hi ha relació.
"A prop d'obrir un diàleg per resoldre el conflicte polític"
Sánchez ha admès la "gravetat" de la crisi amb Junts, però ha insistit que l'Acord de Brussel·les va ser una gran oportunitat i va ser un acord "d'anys de treball, diàleg i negociació" per "resoldre un conflicte polític que ve de lluny". Ha remarcat el reconeixement de la identitat nacional de Catalunya, de la llengua, del finançament o l'amnistia, com a elements important del text que es va pactar entre Junts i el PSOE. Tot això, ha dit, havia de permetre "començar a parlar" de la "resolució del conflicte polític" i ha insistit que s'està "a prop" d'obrir un diàleg en aquest sentit.
Ara, el diàleg està "trencat", malgrat que els Comuns insinuaven dilluns que encara hi havia contactes. El president espanyol ha "assumit" els incompliments i els retards que denuncia Junts, però ha insistit a estendre la mà i ha garantit que es compliran els acords. Sánchez ha destacat el paper protagonista de Junts aquests anys de legislatura, tant amb l'amnistia com en l'ús del català al Congrés o la creació de comissions d'investigació de l'operació Catalunya. "Hi ha un protagonisme per part de Junts en els avenços que hem fet", ha afirmat.