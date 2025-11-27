Afloren totes les debilitats de Sánchez

No ha estat una bona jornada per a Pedro Sánchez. En els dos fronts oberts aquest dijous s'ha fet evident la seva debilitat. El primer, al Congrés, on els grups parlamentaris han recordat al president del govern espanyol que no té majoria per governar amb normalitat. L'objectiu de dèficit no ha superat la votació, amb Junts votant de nou amb PP i Vox contra la proposta del Ministeri d'Hisenda. Al segon front, als tribunals, els jutges han enviat a presó preventiva l'exministre José Luis Ábalos i el seu assessor, Koldo García. Qui va ser un home fort del PSOE ja ha començat a insinuar un canvi d'estratègia i amenaça d'engegar el ventilador. I mentrestant, el seu empresonament encareix encara més les majories parlamentàries.
Després del cop del Tribunal Suprem amb la inhabilitació del fiscal general de l'Estat, Sánchez ha tastat avui la minoria parlamentària. De res han servit les crides de María Jesús Montero als grups parlamentaris. El govern espanyol era conscient des de feia dies que la proposta no tiraria endavant. El "no" de Junts, sumat al de PP i Vox, ha impedit que les autonomies puguin disposar de més marge de dèficit. Al desembre, el govern espanyol ho tornarà a portar al Congrés, però res no fa pensar que hi hagi cap canvi. De tota manera, Sánchez insisteix que presentarà els pressupostos de 2026, que no tiraran endavant.
L'oposició ha constatat la fragilitat de Sánchez. L'argument de Junts per tombar el sostre de despesa és que l'Estat es queda pràcticament tot el marge de dèficit i en deixa molt poc a les autonomies, com ja va passar l'any passat. La decisió no ha agradat gens a Palau, tal com ha verbalitzat el president, Salvador Illa, i tampoc a ERC. "Deixin de fer mal al meu país", ha dit el portaveu republicà al Congrés, Gabriel Rufián, que sí que ha votat a favor dels objectius de dèficit. Junts s'anota un punt després de l'anunci de trencament, provocant una derrota parlamentària important per a Sánchez.
El govern espanyol, però, segueix entestat a continuar, tot i que són conscients que hi haurà derrotes. Ja ha passat durant la legislatura. En tot cas, l'estratègia per ara és intentar erosionar el PP, amb mesures positives per a les autonomies que governa -els objectius permetien més marge per als territoris-. "El PP ha votat en contra de les seves pròpies comunitats", assenyalaven fonts de Moncloa després de la votació. Però també Junts, que ha renunciat a exercir influència al Congrés tot i tenir els vots decisius. "No entenc per què partits catalans voten en contra de tenir més recursos per Catalunya", ha afirmat Illa.
Ábalos posa Sánchez al punt de mira
L'altre front, el judicial, tampoc dona treva a Sánchez. Si la setmana passada sortia en llibertat Santos Cerdán perquè ja no hi ha risc de destrucció de proves, aquest dijous hi han entrat José Luis Ábalos i Koldo García. Així ho ha decidit el jutge Leopoldo Puente, que instrueix la causa, que considera que, ara sí, hi ha risc de fuga "extrem". L'exministre i el seu assessor s'enfronten a penes altes de presó per diversos delictes de corrupció. Més enllà de la mesura, però, el que pot alterar la situació de Sánchez és el canvi d'estratègia que comença a insinuar qui va ser un dels seus homes de confiança. Ábalos ha insinuat que, després de mesos de silenci, ara sí que podria aixecar la manta. Tant a la Moncloa com al PSOE asseguren no tenir por del que pugui dir Ábalos, ara ja des de la presó.
Ábalos, però, ha entrat al xoc amb el mateix president del govern espanyol. A través de "X", va dir dimecres que la reunió entre Sánchez, Cerdán i Arnaldo Otegi l'any 2018 per pactar els vots de la moció de censura contra Mariano Rajoy "va existir", perquè així li havien confirmat "fonts presencials". Va ser Koldo qui va portar la delegació del PSOE a la trobada, que tant la Moncloa com EH Bildu neguen. Però l'exministre, un dels màxims responsables en la gestió de la pandèmia, també ha carregat contra la vicepresidenta Yolanda Díaz, i ha insinuat que l'habitatge que Díaz tenia habilitat com a ministre "va ser utilitzat per altres persones sense dret a fer-ho".
Assenyala Begoña Gómez pel rescat d'Air Europa
En una entrevista a El Mundo just abans d'ingressar a la presó de Soto del Real, l'exministre ha assegurat que si s'investiga Air Europa "s'encetaria el meló" i es podria arribar a Begoña Gómez, esposa de Sánchez i investigada en una altra causa per tràfic d'influències i corrupció, en què sobrevola també el rescat de l'aerolínia. Air Europa hauria pagat presumptament una estada en un xalet a Ábalos pel seu paper en el rescat de l'aerolínia per part del govern espanyol. L'exministre sosté que no s'imputa la companyia perquè "no interessa". "Podríem arribar a Begoña, però arribar-hi ben arribats", diu. Una declaració de guerra a Sánchez i al seu entorn més pròxim.
Però el front judicial no es limita només al Tribunal Suprem. El comissionista Victor de Aldama, investigat a l'Audiència Nacional en una altra peça del cas Koldo, ha tornat a assenyalar un dels ministres de Sánchez. En aquest cas, és Ángel Victor Torres. Fa temps que el seu nom sobrevola la causa de corrupció en la compra de mascaretes quan era president de les Illes Canàries. "Ángel Victor Torres hauria d'estar bastant preocupat", ha afirmat Aldama davant del jutge, i ha insistit que es va reunir amb ell en plena crisi sanitària. No ha aportat proves noves, però insisteix a posar el focus en un dels membres del govern espanyol. La fragilitat al Congrés i les turbulències judicials fan aflorar totes les debilitats de Sánchez.