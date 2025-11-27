Nou revés a Sánchez i Montero: Junts tomba amb PP i Vox els objectius de dèficit

El Congrés ha rebutjat els objectius d'estabilitat del govern espanyol. Era el resultat previsible i la Moncloa ja ho donava per fet, un cop Junts va deixar clar que no donarien suport a la mesura de María Jesús Montero. La proposta plantejava un rècord històric de despesa de 216.177 milions d'euros, amb un dèficit del 2,1% per al total de les administracions, del qual un 0,1 es reservava per a les comunitats autònomes. Junts ja ho va tombar l'any passat, i aquest cop ha fet el mateix, de la mà de PP i Vox. El revés a la cambra és un cop més per a Pedro Sánchez, que constata la fragilitat parlamentària del seu govern. Confirmada la derrota, Montero tornarà a portar els objectius de dèficit al Congrés al desembre per presentar, després, els pressupostos de 2026.
Finalment, el resultat ha estat de 164 vots a favor, 178 en contra i 5 abstencions, votació aplaudida pels populars. De res han servit les crides de Montero als grups perquè "aparquin les lectures partidistes" o els retrets al PP. La ministra ha dit que els objectius "són la garantia que els ciutadans obtindran resposta des de la política pública” i mantenen el “rigor pressupostari” sense comprometre els fons que arriben d’Europa. Montero ha justificat el repartiment del dèficit, criticat pels independentistes. Segons la ministra, “el pes de la reducció del dèficit recau en l’Administració General”, i els grups han de tenir en compte que després de les transferències a la Seguretat Social l’executiu només disposa d’un marge de 0,3% de dèficit.
“Les comunitats autònomes no hauran de fer cap esforç en la reducció del dèficit, i el que planteja el govern d’Espanya amb aquesta senda que els grups rebutjaran és que la reducció del dèficit recaigui completament en l’administració General de l'Estat”. Són, segons Montero, 5.485 milions d’euros que l'Estat “posa a disposició de les comunitats autònomes en detriment de la despesa de l’Administració General de l'Estat”. Montero ha tancat la seva intervenció criticant l’estratègia del PP. “Per un pur interès partidista decideix votar que no tirant pedres al sostre de les comunitats autònomes on governa”, ha dit.
El PP ha votat en contra. "Votarem que no a més deute i a més impostos", ha afirmat el diputat Juan Bravo. "Nosaltres el que creiem és que els diners on millor estan és a la butxaca dels espanyols, no en la seva ni en la del senyor Sánchez", ha afegit dirigint-se a la ministra Montero. En aquesta línia, el diputat ha criticat que un govern "que no és estable" hagi portat de nou al Congrés uns objectius d'estabilitat. "Avui pretén que vinguem a donar-li normalitat a un govern que no és normal", ha afirmat Bravo. "Senyora Montero, recordi, més aviat que tard tornarà a haver-hi un govern estable i normal", ha dit.
El diputat de Junts Josep Maria Cruset ha retret a la vicepresidenta Montero que hagi portat al Congrés els mateixos objectius de dèficit que la seva formació va tombar l’any passat. “Com pensa aprovar-ho aquest any?”, ha preguntat, “perquè és de P5 de política que si es fa el mateix s’obtenen els mateixos resultats”. Segons Cruset, Montero “no vol aprovar els pressupostos” i busca que el PP els tombi “per poder fer la seva campanya a Andalusia” i perquè l'Estat es quedi “el 100% del dèficit autoritzat per Europa”. “Tothom ha vist que la seva supèrbia política i els seus incompliments han bloquejat la legislatura”, ha dit.
ERC ha votat a favor per facilitar la negociació dels pressupostos generals de l'Estat, tot i que Teresa Jordà ha advertit que els comptes de la ministra Montero “han de complir tot el que s’ha pactat” i “especialment el finançament singular”, que ha d’incloure l'“ordinalitat” i “la recaptació d’impostos a Catalunya”. En tot cas, ha apuntat que els objectius de dèficit que Montero ha portat al Congrés “constaten un cop més l’aposta de l'Estat per recentralitzar la capacitat financera”, perquè “neguen una capacitat financera clau per a comunitats autònomes i ajuntaments”.