Com afecta la presó d'Ábalos a les majories del Congrés?

Què passa ara amb les majories al Congrés amb José Luis Ábalos a la presó? Totes les mirades se situen a la mesa que presideix Francina Armengol. La presó preventiva d'Ábalos, exdiputat del PSOE i ara al grup mixt, deixa suspesa la seva condició de parlamentari. No podrà votar, ni presentar iniciatives, ni tampoc assistir als plens. Tampoc cobrarà el sou ni les dietes ni els complements. Però sí que mantindrà l'escó, que és personal i que, de moment, no vol deixar. Això pot tenir efectes en les majories i deixa Pedro Sánchez en una posició encara més fràgil, dona més força a Junts i afegeix més incertesa a la legislatura.
Tot i ser expulsat del grup socialista, Ábalos votava totes les iniciatives com el PSOE. A la pràctica, pel que fa a les majories, era com si fossin del mateix grup. Fins ara, doncs, la suma de tots els vots que donen suport a Sánchez -PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNB, BNG- incloent-hi Junts i Podem, arribava als 178 diputats. Els contraris en sumaven 172. Pel camí, Sánchez ha anat perdent suports. Primer, Podem, que es va escindir el grup de Sumar. Després, Junts, que diu que ha trencat amb el PSOE. En aquest escenari, la sortida d'Ábalos ho complica més tot, perquè tot i quedar suspès la majoria es mantindrà en 176 diputats, segons fonts de la mesa del Congrés.
Si ens situen en una votació en què tots els grups que van investir Sánchez donen suport a una mesura del govern espanyol, amb l'abstenció de Junts, això donaria 172 vots favorables. Abans, amb Ábalos, eren 173 contra els 172 contraris i les 7 abstencions dels independentistes. El govern espanyol, doncs, podia tirar endavant mesures amb majoria simple. Ara, això canvia. Sense Ábalos, la mateixa votació quedaria empatada a 172, per tant, si no hi ha desempat, la iniciativa decauria. Això vol dir que Sánchez no en tindria prou amb l'abstenció de Junts, sinó que necessitaria que el grup que comanda Míriam Nogueras votés a favor de les mesures.
Això, o bé que hi hagués alguna absència d'algun diputat contrari al govern espanyol o algun error en la votació, que no es pot descartar perquè ja ha passat. En aquest escenari, grups com ERC ja han demanat a Ábalos que renunciï a l'acte per no posar-ho encara més difícil. El problema és que si l'exministre renuncia a l'acta ja no la pot recuperar. En canvi, si la manté, quan s'aixequi la presó preventiva, recuperaria els drets i els deures com a parlamentari.