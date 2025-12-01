El PP crida a declarar Santos Cerdán al Senat i posa més pressió a Sánchez

El PP cridarà a declarar Santos Cerdán al Senat el 17 de desembre per explicar-se sobre el “cas PSOE”, així com a Víctor Ábalos -fill de l’exministre- i Antonio Hernando. Ho ha anunciat el secretari general del partit, Miguel Tellado, després de l’executiva de la formació i l’endemà de la manifestació celebrada a Madrid sota el lema Màfia o democràcia i que va congregar unes 40.000 persones. El PP vol que Cerdán expliqui el xec en blanc que Koldo assegura ara que li va oferir l’exsecretari d’organització socialista a canvi de la seva omertà. D’Antonio Hernando, Tellado ha dit que es va interessar per la “xarxa de prostíbuls del sogre de Pedro Sánchez”.
El Partit Popular no afluixa en la seva estratègia de crispació i desestabilització del govern de Pedro Sánchez. Tellado ha assegurat que el PP és l’únic que pot “convocar i unificar tota la resistència cívica espanyola” contra Sánchez i el seu govern, a qui ha qualificat de “màfia sanchista” i “màfia socialista”. El número dos del PP ha anunciat també preguntes parlamentàries a Yolanda Díaz per “ús indegut de l’habitatge que té al ministeri de Treball, segons declaracions d’Ábalos”.
El PP “no descarta una moció de censura”
Tellado ha donat per creïbles les indicacions de Koldo que Begoña Gómez podria haver cobrat comissions de fins a un milió d’euros per salvar Air Europa. El número dos de Feijóo no ha descartat cridar a declarar la dona de Sánchez. Tampoc ha descartat una moció de censura: “Motius no falten per una moció, però falten els vots”. Però ha assenyalat que no aniran a una moció de censura condemnada al fracàs per donar oxigen a un Pedro Sánchez a qui veu “acorralat”.
El secretari general del PP ha elogiat el lideratge d'Alberto Núñez Feijóo, de qui ha dit que s'està presentant com "un president per a tots" i ha refermat la petició dels conservadors d'una convocatòria d'eleccions a Espanya per posar fi a "un govern i un partit que ho estan robant tot". Una exigència que topa amb el fet evident que el PP no s'atreveix a presentar una moció de censura.
Sobre la manifestació de diumenge, Tellado l’ha definit com “la mobilització dels qui estimem Espanya i no la degraden com fa aquest govern podrit”. Ha afirmat que l’executiu està encerclat judicialment i policial, i que el PP li plantarà cara a les institucions i als carrers, apuntat que tampoc descarten noves manifestacions. De moment, el PP només descarta trobar la serenitat.