Unes 40.000 persones exigeixen eleccions a Madrid al ritme d'«El Padrí» amb Aznar, Rajoy i els barons del PP

Milers de manifestants -40.000 segons la Moncloa i 80.000 segons el PP- s'han concentrat aquest diumenge a l'esplanada del Temple de Debod de Madrid per demanar la convocatòria d'eleccions per la "corrupció que envolta Pedro Sánchez" i en defensa de la "separació de poders" i la "independència judicial". Aquests han estat els missatges més repetits a les pancartes a la mobilització convocada pel PP amb el lema "Màfia o democràcia".
Una manifestació en què ha assistit la cúpula popular gairebé al complet, amb Alberto Núñez Feijóo i la majoria de barons territorials, així com els expresidents espanyols José María Aznar i Mariano Rajoy. Tots ells han exigit eleccions anticipades al ritme de la banda sonora d'El Padrí i només amb banderes espanyoles, sense icones del partit, ja que la consigna és que es tracta d'una mobilització civil i transversal.
"De què van donant lliçons i presumint?", ha clamat Feijóo en referència al PSOE i a l'entorn de Sánchez, i ha exigit "que se'n vagin ja i convoquin eleccions". La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apujat encara més el to i ha reblat que el govern espanyol és "totalitari".
La setena manifestació de Feijóo contra Sánchez en dos anys
Des que Feijóo va arribar a la Presidència del PP, el partit ja ha convocat set manifestacions contra el govern de Sánchez. De fet, els populars ja van triar l'escenari de Temple de Debod per a una altra protesta el 3 de desembre del 2023 contra l'amnistia i en defensa de la igualtat dels espanyols enmig de les negociacions dels socialistes amb Junts en el marc de l'acord d'investidura.
Aquella protesta va congregar unes 15.000 persones, una xifra molt allunyada de les gairebé 50.000 persones que es van concentrar el juny passat a la plaça d'Espanya de Madrid i les d'entre 40.000 i 80.000 d'aquest diumenge. A més dels càrrecs del PP, també hi han assistit excàrrecs de Vox com Iván Espinosa de los Monteros, tot i que el partit d'extrema dreta i la resta de formacions extraparlamentàries contràries al govern espanyol se n'han desmarcat.
El PSOE critica la manifestació: "Mai els hem vist mobilitzar-se per millores laborals"
La portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha criticat la manifestació del PP a Madrid i ha retret als populars que només surtin al carrer per qüestions electorals. "Mai he vist el PP mobilitzar-se per millores laborals, els salaris dels treballadors, per la sanitat pública, l'educació o les beques", ha etzibat.
Alegría també ha censurat que els populars hagin escollit el temple de Debod. "Jo crec que s'han equivocat de lloc i la concentració s'hauria d'haver fet a Génova 13", ha ironitzat, i s'ha preguntat: "Quin millor monument a la corrupció hi ha que una seu pagada amb diners en negre i on es trencaven discs durs?".