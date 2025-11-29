Vots sí, fotos no: per què Sánchez evita Puigdemont, Junqueras i Otegi?

Quan Junts i el PSOE van acordar la investidura de Pedro Sánchez, els responsables de la signatura del pacte no es van fer cap fotografia. Jordi Turull i Santos Cerdán -ara ja fora de la presó de Soto del Real, on es va estar més de quatre mesos per la presumpta trama corrupta que afecta el PSOE- van signar el document, avalat personalment per Carles Puigdemont i Pedro Sánchez, però no es va distribuir cap imatge als mitjans. El líder socialista, que repetiria com a president del govern espanyol, va delegar en Félix Bolaños la firma de l'entesa amb ERC. El ministre sí que va encaixar la mà d'Oriol Junqueras en una imatge distribuïda pels canals oficials. I amb Bildu?
La qüestió ha sobrevolat Madrid al llarg de tota la setmana. El diari El Español, dirigit per Pedro J. Ramírez, va publicar que Sánchez va reunir-se amb Arnaldo Otegi la primavera del 2018 per afermar el suport de l'esquerra abertzale a la moció de censura impulsada després de la condemna contra el PP pel cas Gürtel. El líder del PSOE, segons aquesta informació, va arribar-hi en un vehicle conduït per Koldo García i en companyia de Cerdán. La cita va ser confirmada per José Luis Ábalos, que va fer un tuit citant fonts presencials, però tant Sánchez com una bona colla de ministres s'han esforçat per desmentir-la. Una cosa és acceptar els seus vots, i pactar-hi, i una altra reunir-s'hi.
El president del govern espanyol, entre el 2015 i el 2019, sempre havia tancat la porta a arribar a acords amb Bildu, però en la legislatura de la pandèmia la posició ja es va anar matisant. A finals del 2023, els socialistes navarresos van fer costat a l'esquerra abertzale a una moció de censura per tal que governessin Pamplona. El partit d'Otegi és un dels socis més fidels de Sánchez, però no existeix cap fotografia dels dos dirigents. Sí que es va convidar Mertxe Aizpurua a la Moncloa durant la ronda que el líder del PSOE va fer després de l'entrada a la presó de Cerdán. La dreta i l'extrema dreta van carregar amb molta duresa contra la trobada amb la líder de Bildu al Congrés dels Diputats.
En canvi, no hi ha fotografies amb Junqueras i Puigdemont. El cap de files d'ERC va ser indultat l'estiu del 2021, però no hi ha hagut cap trobada pública amb Sánchez. Pel que fa al líder de Junts, la cita ha estat en l'horitzó més d'una vegada. Mai va ser tan propera com en un viatge del president espanyol a Brussel·les a finals del 2023: van compartir espai a l'hemicicle del Parlament Europeu, però no van veure's en privat. Fonts de Junts han insistit en tots aquests anys que hi ha hagut "ofertes" per veure's personalment i per immortalitzar el moment, però que finalment cap dels intents va arribar a bon port. "L'important no és la fotografia, sinó el contingut de la reunió", sostenia sempre el partit.
Fotografies caducades abans de fer-se
Sánchez ha dit en més d'una ocasió que estava disposat a reunir-se amb el líder a l'exili, però el desenllaç de l'Acord de Brussel·les -que comporta el final de la taula de negociació internacional establerta a Suïssa- ja fa inviable qualsevol acostament. Jordi Turull, com a secretari general de Junts, sí que ha estat fotografiat a la Moncloa -hi va anar amb Míriam Nogueras quan la legislatura espanyola, al juliol, penjava d'un fil-, però de les trobades rellevants pràcticament no s'ha difós cap imatge. Cerdán, fa exactament dos anys, sí que es va acostar al Parlament Europeu per citar-se amb Puigdemont. El pacte per investir Sánchez, des d'aquell moment, es podia donar per fet.
Junqueras té vies d'entrada a la Moncloa, però mai s'ha mostrat preocupat pel fet de no ser rebut a la Moncloa. "Hi anirem quan tingui sentit", sosté quan se li pregunta en privat per aquesta qüestió. El líder d'ERC té múltiples carpetes obertes amb el PSOE i amb el PSC -el finançament singular, el traspàs de Rodalies i els pressupostos de la Generalitat per al 2026, amb més possibilitats de tirar endavant que els estatals-, però no ha protagonitzat cap trobada pública amb Sánchez. El principal interlocutor d'ERC és el ministre Bolaños, i pel que fa al finançament la via és directa amb María Jesús Montero. La ministra d'Hisenda també ha mantingut alguna trucada amb Puigdemont, aquesta legislatura.
Si bé Sánchez ha desprecintat els vetos d'altres etapes -amorosits durant la moció de censura, però rocosos pel que fa a Junts en els pitjors moments de la repressió-, les fotografies continuen brillant per la seva absència. L'episodi del caserío basc en què el president del govern espanyol s'hauria reunit amb Otegi exemplifica que, per al PSOE i als socis, els pactes complexos requereixen una venda pública que conté salvaguardes. L'amnistia, el trasllat dels presos d'ETA als centres penitenciaris bascos i la millora de l'autogovern -sempre apreciada, també, pel PNB, que té els socialistes d'Euskadi dins del govern- s'han madurat amb discreció i sense les fotografies pertinents.