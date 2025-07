Sánchez presentarà els pressupostos i s'obre a una reunió amb Puigdemont

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha volgut traslladar un missatge d'optimisme de cara a la segona meitat de la legislatura, que preveu exhaurir malgrat la pressió de l'oposició i una fragilitat parlamentària que el dirigent del PSOE ha intentat negar en la compareixença d'aquest dilluns. Sánchez ha tret pit de les bones dades econòmiques en un context global d'incertesa i ha presentat dades per intentar desactivar els missatges de la dreta i l'extrema dreta, que volen alimentar la sensació d'inestabilitat i mal govern. Sánchez ha garantit que després de les vacances presentarà els pressupostos de l'any 2026 i es treballarà amb els grups parlamentaris per tirar-los endavant. Aquest serà un bon termòmetre per veure el grau de confiança del Congrés cap al president espanyol. "Em reuniré amb tots els interlocutors polítics", ha dit, en referència també a Carles Puigdemont.

No ha volgut dir què farà si no els aprova els comptes, en un moment en què Podem s'ha despenjat de la majoria de la investidura, i Junts també és reticent a donar suport a les iniciatives governamentals. Tampoc ERC es troba en la situació, ara, de negociar uns comptes amb el govern espanyol. "Intentarem persuadir tots els grups parlamentaris", ha dit. Sí que ha insistit que les legislatures duren quatre anys i les eleccions seran l'any 2027. "L'endemà mateix, el PP demanarà avançar eleccions com han fet des de fa set anys", ha dit. "Són un disc ratllat, sempre diuen el mateix", ha etzibat. Segons Sánchez, l'agenda política que està desenvolupant és positiva per al país i no existeix la suposada fragilitat parlamentària. "Hem complert el 45% dels 200 compromisos que vam adquirir el 2023, i hem aprovat 42 lleis des de 2023", ha assenyalat el president del govern espanyol, que ha recordat que el govern guanya el 86% de les votacions al Congrés.

El dirigent socialista ha recordat que l'únic soci del govern espanyol és Sumar, amb qui formen la coalició, i que la resta de grups parlamentaris no sempre donen suport a les iniciatives de l'executiu. "No hi ha una majoria amb una orientació o amb una altra", ha dit Sánchez, però sí que ha recordat que l'únic partit que pot articular una majoria "en positiu" és el PSOE.

En l'àmbit de la cohesió territorial, Sánchez ha tret pit de la condonació del deute públic autonòmic per valor de 83.000 milions d'euros i l'aprovació de les entregues a compte a les comunitats autònomes i als ajuntaments. "Això permetrà tenir més volum de recursos que mai", ha dit Sánchez. El president espanyol també ha destacat la llei d'amnistia, que té l'aval del TC, i ha dit que l'Estat treballa pel "retrobament i la convivència dels pobles d'Espanya", ha dit. També ha destacat la resposta contra la corrupció, amb el pla de lluita de 15 mesures per "reforçar la prevenció, prevenció i sanció" contra aquestes pràctiques, dissenyat en col·laboració amb l'OCDE. També s'han fet mesures per millorar el sistema judicial i garantir l'accés a les carreres judicials i fiscals, amb més beques per a joves que volen accedir a la judicatura.

Ajuda a Gaza i suport "sense ganes" a l'acord amb els EUA

Sánchez ha volgut fer una menció especial a la "catàstrofe humanitària" de Gaza i ha dit que la fam és "una vergonya per la humanitat" que cal aturar "per imperatiu moral, democràtic i polític". El govern espanyol prepara un enviament de milers de quilos de menjar per a la Franja de Gaza. "Si les circumstàncies no canvien, es farà aquest divendres des de Jordània", ha dit, i Sánchez ha desitjat que sigui un "mínim alleujament". El president espanyol ha exigit un alto el foc i que Israel acabi amb la barbàrie. En l'àmbit internacional, ha destacat l'agenda "ambiciosa" desplegada pel govern espanyol i ha defensat el multilateralisme i la col·laboració entre estats. Precisament sobre l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, Sánchez hi ha donat suport "sense cap mena d'entusiasme". "Els europeus ens hem de posar les piles", ha dit, davant la deriva de l'administració nord-americana.

L'habitatge, una prioritat malgrat el "boicot" del PP

L'habitatge és una prioritat del govern espanyol i Sánchez ha admès que depèn en bona part de les administracions autonòmiques. De tota manera, ha insistit que l'Estat hi treballa per "reduir la desigualtat". Ha donat algunes dades en aquest sentit: els pisos de protecció social han crescut un 8% i la construcció d'obra nova ha crescut un 13%. També algunes mesures, com el Perte d'industrialització de l'habitatge, la creació d'una empresa pública d'habitatge, els programes de garanties per propietaris que lloguin el pis a un preu just, s'ha eliminat la golden visa o s'han limitat els pisos turístics. "Estem fent una acció de política pública en tots els fronts per fer front al problema de l'habitatge", ha afirmat. Així, ha criticat el "boicot" del PP a la llei d'habitatge, encara que funcioni en aquells llocs on està en vigor, com és el cas de Catalunya. "Queda molt per fer, però avancem en la bona direcció", ha dit.

Sánchez ha remarcat també les polítiques per reforçar l'estat del benestar i ha posat l'exemple de les beques o l'augment de l'oferta formativa i especialment de la formació professional. També ha garantit que es continuaran reforçant les prestacions socials, i aquest semestre s'han injectat 1.800 milions d'euros addicionals al fons de reserva de la seguretat social, s'ha revaloritzat i incrementat les pensions, també ha crescut el finançament de la dependència. En aquest sentit, ha anunciat que aquest dimarts s'aprovarà l'ampliació dels permisos retribuïts de paternitat i maternitat. "Davant les retallades del passat, ara hi ha una ampliació de drets constant i persistent, que reforça l'estat del benestar i beneficia la gent", ha indicat. De tota manera, ha admès que queda feina per fer per reduir la pobresa, sobretot la pobresa infantil, i per això ha insistit en l'increment de l'ingrés mínim vital i ha carregat contra els governs autonòmics del PP que desmantellen la sanitat i l'educació.

Critica "l'oportunisme irresponsable" amb el decret antiapagades

Una altra de les prioritats és la lluita contra l'emergència climàtica, per exemple amb la llei per evitar llançar menjar en bon estat, el reforç dels ecosistemes, la declaració de deu noves zones a la Xarxa Natura 2000, l'impuls del vehicle elèctric o la reducció d'emissions de CO2. "Combinem el creixement econòmic amb la reducció de CO2", ha indicat. Sánchez ha insistit que cal continuar treballant. Al final de l'estiu es convocaran les noves convocatòries de fons europeus encaminats a la descarbonització de l'economia. "Serà clau el decret llei antiapagades", ha dit, que no va tirar endavant la setmana passada. Sánchez ha demanat no convertir-lo en "moneda de canvi" per "projectar divisions ideològiques". "Tots els ciutadans es beneficien de l'aposta per la transició energència", ha dit. "Davant l'oportunisme irresponsable d'alguns, la indústria espanyola sempre comptarà amb el compromís del govern d'Espanya", ha dit el president espanyol, que ha garantit que les mesures previstes tiraran endavant, en el cas concret del decret contra les apagades i per fer "més resilient" el sistema elèctric.

Treu pit de les bones dades econòmiques

Sánchez ha destacat moment de prosperitat que viu Espanya, i ho ha atribuït en part de la bona acció del govern que presideix. Les dades econòmiques són bones i per tercer any serà l'economia que més creix a Europa. La previsió de creixement d'Espanya és del 2,6% l'any 2025, mentre que la mitjana europea se situa a l'1,1%. El nombre d'ocupats també creix -més de 22 milions de persones treballant-, amb especial rellevància de la població femenina. Les dades del govern espanyol apunten que 9 de cada 10 assalariats tenen contractes indefinits, mentre cau la taxa d'atur. "Espanya avança i la ciutadania també", ha indicat. En aquest sentit, ha dit que el creixement econòmic té impacte en els ciutadans. "Les polítiques econòmiques i de redistribució de la riquesa fa que la renda de les llars sigui un 9% més alta que l'any 2018, tenint en compte la inflació", ha explicat el president.

L'any 2024, Espanya va rebre 36.000 milions d'euros d'inversió estrangera directa, s'han creat 50.000 noves empreses, gràcies en part als fons Next Generation. 815.000 empreses s'han beneficat d'aquests recursos europeus i Espanya és el país que ha rebut més fons no reemborsables, segons ha detallat el president espanyol, gràcies al compliment de les fites marcades per la Comissió Europea. "La prova que sí que aprovem lleis i fem reformes és que som el país que rep més fons no reemborsables, cosa que té a veure amb el compliment d'una agenda de reformes i fites", ha indicat el president espanyol. Espanya ha rebut 55.000 milions d'Europa, el 75% de les transferències assignades. "Som els que hem rebut més fons europeus", ha explicat Sánchez, que ha insistit que Espanya genera confiança entre els empresaris i els inversors estrangers.