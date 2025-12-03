El Govern anuncia ajudes de fins a 20 milions d'euros per front a la pesta porcina africana

La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha anunciat una línia d’ajudes de 10 milions d’euros, ampliables a 10 més, perquè els ramaders puguin fer front a les conseqüències de la pesta porcina africana (PPA). Així ho ha declarat als mitjans aquest dimecres després de mantenir una reunió amb el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, per abordar la resposta econòmica a la malaltia. Romero també ha explicat que fins ara ningú ha sol·licitat ajudes de la línia d'emergència de l'ICF ja anunciada, de 50 milions. Preguntats per l’anunci de CCOO sobre que el grup carni Jorge ha prescindit de 300 treballadors temporals, Ordeig ha demanat “tranquil·litat” i ha explicat que es reuniran amb les empreses i els escorxadors per aclarir dubtes.
La línia d’ajudes, que s’aprovarà al consell executiu de dimarts que ve, s’ha decidit en el marc d’un grup de treball per donar resposta econòmica a la crisi sanitària provocada per la pesta porcina format per professionals dels departaments d'Empresa i Treball, Agricultura i Economia. Romero ha dit que estan treballant per sumar possibles fons europeus.
Romero ha analitzat que, ara per ara, “no hi ha hagut una afectació” econòmica en el sector. “En aquests moments hi ha una activitat econòmica que funciona amb normalitat. Els restaurants, agrobotigues i alguns petits hotels que hi ha estan funcionant amb normalitat”, ha assegurat. Davant d’aquesta situació, la consellera ha dit que estan “tranquils” i que continuaran monitorant dia a dia l’activitat econòmica del sector.
Pel que fa a l’anunci de CCOO sobre que el grup carni Jorge ha prescindit de 300 treballadors temporals, Ordeig ha concretat que en els pròxims dies faran una reunió amb les empreses exportadores i amb els escorxadors per resoldre dubtes i demanar “calma” i “responsabilitat”. En aquest sentit, ha dit que és prioritari no generar una dinàmica que “dificulti” tornar a la normalitat.
Pendents de la Comissió Europea
La Comissió Europea (CE) decidirà aquest dimecres si manté el radi de 20 quilòmetres de restriccions per la pesta o si l’amplia. En una intervenció al Parlament, el conseller Ordeig, ha demanat “unitat” als partits polítics i ha defensat que cal donar una “imatge seriosa” davant de la gestió de la crisi. “La imatge que hem de donar és de rigor, seriositat, determinació, responsabilitat i conscienciació del que ens estem jugant”, ha dit, apuntant que la CE decidirà "quina regionalització s'aplica" al conjunt de la Unió Europea. Això, de retruc, limitarà des de quines zones no es pot exportar cap a altres països europeus i pot afectar el tipus de regionalització que apliquin tercers països.
Segons han explicat fonts de la Comissió Europea a l'ACN, la decisió d'aquest dimecres és purament sanitària, però evidentment afecta amb quins territoris pot comerciar el sector. La UE prohibeix les exportacions de zones restringides per PPA, però permet la carn de la resta del territori. Alguns països extracomunitaris amb acords de regionalització apliquen la mateixa zona que dicti la UE -com el cas del Regne Unit, segons va avançar el ministre Luis Planas- o la que van triar, com el cas de la Xina, que opta per la província de Barcelona sencera.
La decisió de la Comissió es farà previsiblement pública aquest mateix dimecres, i es publicarà demà al diari oficial de la UE. El comitè especialitzat en aquest tipus de temes de la UE, el Comitè Permanent de Plantes, Animals, Aliments i Pinsos (PAFF, per les sigles en anglès), l'haurà de ratificar -o modificar, si ho creu convenient- el 16 i 17 de desembre, en la seva pròxima reunió.
Preocupació dels pagesos
Unió de Pagesos ha mostrat la seva preocupació pel futur de la indústria càrnia a Catalunya arran del brot de pesta porcina. En una trobada amb els mitjans, la coordinadora nacional del sindicat, Raquel Serrat, ha assegurat que el porcí és l’agroindústria més potent a escala econòmica a Catalunya. “Hi pot haver gent a favor o en contra, però si aquesta indústria caigués, no quedaria ningú. No només cauria el porc, és tota una economia que arrossega”, ha advertit. D’altra banda, Serrat ha criticat que no s’escolti prou la pagesia que fa “anys” que avisa dels problemes de “superpoblament de fauna”.