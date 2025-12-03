Rufián dona per tancada la crisi Junts-PSOE: «S'acaben dos ridículs»

El portaveu d'ERC al Cogrés, Gabriel Rufián, ha donat per tancada la crisi entre Junts i el PSOE després de les paraules de Míriam Nogueras. En una entrevista a Rac1, el cap de files dels republicans ha dit que, després dels moviments de Pedro Sánchez i dels juntaires, "s'acaben dos ridículs". Nogueras ha dit que el divorci es manté, però no ha donat per morta la legislatura a l'espera que el govern espanyol acabi de complir tots els acords pendents. "M'avorreix molt això de Junts i el PSOE", ha dit Rufián, però ha dit que és una bona notícia que s'acabi el "ridícul" de Sánchez fent veure que no passa res i el de Junts fent veure que no li afecta votar de la mà de PP i Vox al Congrés. "S'acaba el teatre", ha reblat.
Rufián ha defensat el paper d'ERC a Madrid i ha avisat que l'onada de la dreta i l'extrema dreta "és imparable", però que cal fer el que calgui per "aturar-la com més temps millor". El dirigent republicà ha dit que és una "bogeria" votar amb PP i Vox, com ha fet Junts, i que mentre ell sigui portaveu s'intentarà frenar l'onada reaccionària. "No tinc cap ganes que Santiago Abascal sigui vicepresident del govern", ha dit i ha defensa que l'escenari d'un PSOE "exigit" és l'ideal. "L'hem obligat a fer coses que no hauria fet mai", ha assenyalat. Algua línia vermella? Rufián ha dit que si hi hagués un cas com la Gürtel al PSOE, els republicans demanarien eleccions.
És sostenible, aguantar aquesta situació? Rufián ha dit que si apareixen converses o se sap "clarament" que hi ha hagut un finançament irregular, ERC tindrà "l'obligació" de demanar el govern espanyol que doni la veu a la gent. Ha admès que seria "dramàtic", perquè seria donar una "bala" a l'extrema dreta per arribar al poder.
El dirigent republicà ha admès que hi ha qüestions que "incomoden" les esquerres, com ara la immigració o la seguretat. "Hem de parlar de seguretat, d'ordre, de migració...", ha assegurat, perquè això, ha dit, no alimenta Aliança Catalana o Vox. "Si nosaltres no parlem d'això amb la nostra perspectiva, la dreta i la ultradreta es fan els amos", ha afirmat. També ha criticat Sílvia Orriols, que ha definit com "fatxa" que "està de moda". Rufián ha dit que Orriols "no és patriota", com Abascal, i "no és valenta", perquè ataca els febles. El dirigent d'ERC no ha entrat a dir si Aliança Catalana és un invent del CNI, però sí que ha dit que l'espanyolisme "està encantat amb Orriols". "És més feixista que Ayuso", ha reblat.
Pactes amb Junts i un front contra els ultres
Tot i el distanciament amb Junts, Rufián ha dit que sense ells Catalunya no podrà ser independent i que els acords seran "impepinables". "Només els demano respecte i que respectin els resultats electorals, perquè a vegades sembla que Catalunya no sigui el seu país, sinó el seu negoci", ha reblat. En aquest sentit, ha dit que ni Junts ni ERC ni el PSC representen "els catalans". "Els catalans som tots", ha insistit, fent referència a Nogueras, que sovint s'erigeix en veu de Catalunya al Congrés.
Per què ERC i Junts no es poden entendre? Rufián ha admès errors i ha tornat a defensar una aliança d'esquerres sobiranistes, una tesi que també defensa Joan Tardà o Xavier Domènech, o bé "una mena de front amb punts comuns" per frenar l'extrema dreta. "Hem de fer que tothom a tot arreu que vulgui votar projectes com el d'ERC o EH Bildu pugui fer-ho. Com? Ja no dic res més", ha reblat.