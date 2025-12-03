El govern espanyol espera que els compliments permetin recuperar la «confiança» de Junts

La vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, ha afirmat aquest dimecres que espera que el compliment dels compromisos pendents permeti “restablir” la “confiança que s’ha perdut amb Junts”. “Si fins ara no hem estat prou diligents, en prenem nota”, ha assegurat en una roda de premsa a Andalusia poc després que Míriam Nogueras hagi dit des de Barcelona que els anuncis fets ahir per Pedro Sánchez no són suficients per refer els ponts amb el PSOE. “Crec que és molt important complir els compromisos amb Junts, com també amb qualsevol altra formació política, i continuar avançant en mesures que són complexes, que són difícils i que requereixen tot el nostre esforç”, ha remarcat Montero.
L'autocrítica de Montero se suma a la que va fer ahir Pedro Sánchez. El president del govern espanyol va admetre els "incompliments" amb Junts i la "gravetat" de la crisi, i va anunciar mesures per complir amb algunes de les demandes dels independentistes.
La reacció oficial s'ha fet esperar prop de 24 hores, però no hi ha reconciliació entre Junts i el PSOE, almenys, per ara. La portaveu dels independentistes a Madrid, Míriam Nogueras, ha assegurat que el trencament del mes passat es manté en les mateixes condicions: "No complir amb Catalunya té conseqüències", ha sentenciat des de la seu del partit a Barcelona. Nogueras creu que el fet que Pedro Sánchez hagi reactivat alguns dels compromisos adquirits ha posat en evidència que "no era que no poguessin, sinó que no volguessin". En tot cas, l'acceleració del govern espanyol en algunes de les reivindicacions de Junts no són suficients per reprendre les relacions: "No hi ha converses ni negociacions", segons ha dit la portaveu del partit a Madrid.
El portaveu d'ERC al Cogrés, Gabriel Rufián, ha donat per tancada la crisi entre Junts i el PSOE després de les paraules de Nogueras. En una entrevista a Rac1, el cap de files dels republicans ha dit que, després dels moviments de Pedro Sánchez i dels juntaires, "s'acaben dos ridículs". Nogueras ha dit que el divorci es manté, però no ha donat per morta la legislatura a l'espera que el govern espanyol acabi de complir tots els acords pendents. "M'avorreix molt això de Junts i el PSOE", ha dit Rufián, però ha dit que és una bona notícia que s'acabi el "ridícul" de Sánchez fent veure que no passa res i el de Junts fent veure que no li afecta votar de la mà de PP i Vox al Congrés. "S'acaba el teatre", ha reblat.