Junts manté el divorci amb Sánchez però no dona per morta la legislatura

La reacció oficial s'ha fet esperar prop de 24 hores, però no hi ha reconciliació entre Junts i el PSOE, almenys, per ara. La portaveu dels independentistes a Madrid, Míriam Nogueras, ha assegurat que el trencament del mes passat es manté en les mateixes condicions: "No complir amb Catalunya té conseqüències", ha sentenciat des de la seu del partit a Barcelona. Nogueras creu que el fet que Pedro Sánchez hagi reactivat alguns dels compromisos adquirits ha posat en evidència que "no era que no poguessin, sinó que no volguessin". En tot cas, l'acceleració del govern espanyol en algunes de les reivindicacions de Junts no són suficients per reprendre les relacions: "No hi ha converses ni negociacions", segons ha dit la portaveu del partit a Madrid.
Nogueras ha desitjat que en algun moment hagin de fer algun altre anunci perquè suposaria que Sánchez ha complert. Què cal accelerar perquè passi el retrobament? La portaveu parlamentària ha mencionat l'aplicació total de l'amnistia -depèn dels tribunals espanyols- o l'oficialitat del català a Europa -depèn d'estats reticents com Alemanya-. Però també ha fet referència al traspàs de competències en immigració, la llei contra la multireincidència, la publicació de les balances fiscals o les execucions pressupostàries compromeses amb Catalunya. Junts no ha donat per morta la legislatura, però no ha volgut especificar si es tornarà a asseure a taula amb el PSOE: "No depèn de nosaltres, els socialistes han de prendre una decisió", ha dit Nogueras, que ha insistit que l'única manera d'apropar-se és un "compliment real" dels acords.
L'evidència que Junts encara veu partit és que no ha demanat la convocatòria d'eleccions, com sí que havia dit el diputat Josep Pagès en una compareixença al Senat. "No estem en blocs espanyols ni en blocs ideològics", s'ha limitat a dir Nogueras, que tampoc s'ha referit a cap apropament amb el PP davant un Alberto Núñez Feijóo que fa uns dies demanava des de Foment els vots "dels seus" per fer una moció de censura i convocar eleccions. En la compareixença de Nogueras també hi ha hagut missatge cap a ERC: "No som els únics que denunciem que Sánchez incompleix, però som els únics que prenem decisions", ha dit Nogueras, que ha dit que "és molt fàcil fer tuits i donar titulars". Gabriel Rufián, amb qui Nogueras precisament no té una bona relació, havia carregat a través d'X contra l'"error" de Sánchez per allargar la mà altre cop a Junts.
Sánchez va anunciar aquest dimarts un paquet de mesures econòmiques per mirar de reconduir les relacions amb Junts. Es tracta de demandes que ja havien fet els independentistes, però que, ara, el president del govern espanyol veu convenient reactivar. De la seva ronda d'entrevistes per mitjans catalans hi ha dues frases que són significatives i que suposen un canvi respecte del que ha anat transmetent la Moncloa les darreres setmanes. Sánchez va admetre que hi ha hagut "incompliments i retards" i que la crisi amb Junts és "greu". Un relat que contrasta amb el que havia dit fins ara, quan des de la Moncloa es negava que s'hagués incomplert -"en allò que depèn de nosaltres, estem complint"- o que hi hagués una crisi. Sánchez s'arremangava per adobar el terreny per a la reconciliació, però de moment no hi ha la mateixa actitud a l'altra banda.
La nova proposta de Sánchez a Junts
Per apropar Junts, Sánchez va anunciar un decret que s'ha aprovat aquest mateix dimarts amb mesures per facilitar la inversió dels ajuntaments en projectes de construcció d'habitatge o gestió de l'aigua, i també l'ampliació del termini per promoure la digitalització de les empreses. El president espanyol també es va comprometre a accelerar la creació d'una partida per als propietaris de pisos, per protegir-los en cas d'impagament dels llogaters. El president va detallar que la ponència al Congrés per perseguir la multireincidència es concretarà aquest dijous. Tot plegat són mesures que ha reclamat Junts.
Hi ha més elements que Sánchez es va comprometre a desbloquejar. La desclassificació de documents secrets sobre l'operació Catalunya o els vincles del CNI amb l'imam de Ripoll, va dir, ja està al Congrés. Pel que fa a les balances fiscals, va afirmar que s'està mirant de concretar una metodologia per publicar-les. No va voler concretar si hi haurà una reunió amb Carles Puigdemont a Bèlgica, però sí que va dir que ara mateix és difícil que es produeixi perquè no hi ha relació. "No s'ha donat l'oportunitat, però seria coherent fer-ho", va afirmar.