Junts ja demana eleccions espanyoles: «Cal tornar la paraula al poble»

Junts fa un pas més enllà en el trencament amb el PSOE i ja demana eleccions espanyoles. Així ho ha expressat el diputat Josep Pagès en paraules davant del ministre Félix Bolaños, que aquest divendres presentava la llei d'enjudiciament criminal que Junts ja havia anunciat que bloquejarà. "Els toca anar a la font de legitimitat democràtica i tornar la paraula al Congrés o, en última instància, al poble", ha dit Pagès, que ha assegurat que els socialistes espanyols estan en la "fase de negació" perquè no volen assumir que les converses amb Junts no són possibles.
Pagès ha recordat a Bolaños que el govern espanyol ja no compta amb la majoria parlamentària que li donaven els set diputats de Junts i que, per tant, "no li correspon imposar el marc polític". El diputat de Junts ha fet referència a l'article 115 de la Constitució que preveu la dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions com a "mecanisme de restauració de la legitimitat del sistema parlamentari". Encara en aquest sentit, Pagès ha etzibat que dissoldre el Congrés no és símptoma de debilitat, sinó que el PSOE ho ha de fer per "respecte a la sobirania popular".
Les declaracions de Pagès s'han produït a la Comissió de Justícia del Congrés, en què el ministre de Justícia presentada la llei Bolaños, que suposaria que la Fiscalia passi a ser l’encarregada de dirigir les investigacions penals, tal com ja passa a la majoria de països d’Europa. Per altra banda, també es limita la figura de l’acusació popular per excloure’n els partits i les associacions vinculades. Unes propostes criticades pel PP, que acusen Sánchez de voler protegir el seu entorn del setge judicial, i que no agrada al Poder Judicial. Junts ja va advertir que la bloquejaria juntament amb una cinquantena més de lleis, però Bolaños l'ha volgut presentar igualment.
En aquest sentit, el diputat de Junts considera que el govern espanyol ja no té capacitat d'"impuls polític" perquè no pot aprovar cap llei. "Davant un fet traumàtic com el trencament amb Junts, estan en plena fase de negació. Després del xoc, la negació és la primera etapa del dol i les persones actuen com si la pèrdua no hagués ocorregut", ha etzibat Pagès a Bolaños. Junts presentarà una esmena a la totalitat contra la llei d'enjudiciament criminal, com ja havia avançat Nogueras fa uns dies per materialitzar el divorci amb el PSOE.
ERC adverteix el PSOE que no pot «fer ficció»
ERC continua fent suport al govern espanyol, pendent que es resolgui la carpeta del finançament, però també adverteix el PSOE que no pot continuar per aquest camí. La diputada republicana al Congrés, Pilar Vallugera, comparteix la tesi de Pagès que el govern espanyol està en fase de negació i ha demanat a Bolaños que assumeix que els temps han canviat i que és "absurd" continua fent "una ficció". "Si seguim així, ningú ens creurà", ha apuntat la representant d'ERC a la cambra baixa espanyola.
Vallugera ha expressat la sorpresa perquè Bolaños continui presentant una llei al Congrés quan la legislatura "està parada" i ha advertit que no aprovarà aquesta norma ni la resta que pressentin pel bloqueig de Junts. En aquest sentit, la diputada republicana creu que és un error continuar posant projectes sobre la taula que el govern espanyol "sap perfectament que no tiraran endavant.