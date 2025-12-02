El PSOE i Junts adoben la reconciliació

Pedro Sánchez ha anunciat un paquet de mesures econòmiques per mirar de reconduir les relacions amb Junts. Es tracta de demandes que ja havien fet els independentistes, però que, ara, el president del govern espanyol veu convenient reactivar. De la seva ronda d'entrevistes per mitjans catalans -Rac1, primer; 2Cat, després, als que ha convocat d'un dia per l'altre- hi ha dues frases que són significatives i que suposen un canvi respecte del que ha anat transmetent la Moncloa les darreres setmanes. Sánchez ha admès que hi ha hagut "incompliments i retards" i que la crisi amb Junts és "greu". Un relat que contrasta amb el que havia dit fins ara, quan des de la Moncloa es negava que s'hagués incomplert -"en allò que depèn de nosaltres, estem complint"- o que hi hagués una crisi. Sánchez s'arremanga per adobar el terreny per a la reconciliació.
El missatge és un gest important per a Junts, perquè suposa que Sánchez reconeix els errors, dona arguments als juntaires per justificar el trencament i els permet dir que "mantenir la posició" funciona. Fonts de Junts consultades per Nació vinculen el moviment del president del govern espanyol a les gestions discretes que ha estat fent José Luis Rodríguez Zapatero per mirar de reconduir les relacions amb el partit. Altres veus asseguren a aquest diari que no tenien constància del moviment que volia fer Sánchez. Carles Puigdemont manté el silenci. Aquest dimarts Sánchez ha assegurat que ara no hi ha vies de diàleg obertes. La realitat, però, és una altra. Només així s'explica la desfilada de Sánchez per la ràdio del Grup Godó i per la televisió catalana de RTVE, pactada precisament amb Junts.
Els juntaires, que dilluns van reunir la permanent, han evitat reaccionar oficialment, però han fet arribar una barreja a alguns periodistes una barreja d'escepticisme, incredulitat amb les paraules de Sánchez i exigència de garanties de compliment. "Tot continua igual", deia algun dirigent del partit als passadissos del Parlament. Als faristols, el flamant portaveu del grup parlamentari, Salvador Vergés, ha esquivat qualsevol pregunta sobre això i ha emplaçat els periodistes a la roda de premsa de Míriam Nogueras, com també fan des del Congrés. La cap de files del partit a Madrid marcarà la posició aquest dimecres a primera hora del matí i serà important el què, però també el com. Tot apunta que els juntaires recolliran el guant. "Nosaltres no ens hem mogut. De moment, tot són paraules", assenyala una font de Junts consultada.
Fa tot just un mes, Junts anunciava el trencament amb Sánchez, una ruptura que ha cristal·litzat en el rebuig als objectius de dèficit, la setmana passada, al Congrés. Els independentistes no han volgut fer el pas d'obrir la porta a una moció de censura de la mà de PP i Vox, malgrat els intents de seducció d'Alberto Núñez Feijóo la setmana passada a Foment. Una patronal, per cert, que té en Junts un soci important al Congrés. Poc després del trencament, Josep Sànchez Llibre va visitar Puigdemont a Waterloo per calibrar els efectes de la ruptura. "Mentre no hi hagi eleccions generals, la situació és la mateixa", va dir.
I d'eleccions generals no n'hi ha, de moment. Sánchez ha insistit en la voluntat d'esgotar la legislatura, conscient que ara mateix no té majoria operativa al Congrés i que tot apunta que no tindrà pressupostos. El president del govern espanyol ha cedit davant Junts en el relat i confia que això permeti acostar de nou posicions per revifar els Acords de Brussel·les i tenir més opcions de tirar endavant lleis a la cambra. Uns acords, ha dit, que són "històrics" i que han de permetre abordar la resolució del conflicte polític. En això és cabdal l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, pendent del Tribunal Constitucional i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i que de nou el Suprem tindrà l'última paraula.
Mentrestant, a Catalunya, el Govern confia que els anuncis de Sánchez ajudin a reenganxar Junts al bloc de la investidura. La portaveu, Sílvia Paneque, ha demanat al partit de Puigdemont que abandoni el "partidisme" i faci prevaldre l'interès de Catalunya. En aquest sentit, ha assegurat que Salvador Illa, de viatge a Mèxic, no juga cap paper en la relació de Sánchez i Puigdemont. De fet, Junts ha estat molt dur amb el PSC, a qui acusa de bloquejar a Catalunya els acords subscrits amb els socialistes. L'últim contacte que van mantenir Illa i el líder de Junts va ser la reunió institucional a Brussel·les, just després de l'estiu.