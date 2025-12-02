Escepticisme a Junts amb la nova mà estesa de Pedro Sánchez

Escepticisme i desconfiança a Junts sobre la nova mà estesa de Pedro Sánchez. La direcció del partit considera que aquesta proposta no canvia la situació a Madrid i critiquen que el president espanyol hagi passat d'assegurar que havia complert a tot a admetre que no ho havia fet i que ara ho farà de cop. "Fets i no paraules", diuen fonts de l'entorn de Carles Puigdemont que ha avançat Ser Catalunya. Pels passadissos del Parlament, algun dirigent del partit també ha deixat caure que l'escenari no canvi i que el divorci amb els socialistes es manté. Míriam Nogueras farà aquest dimecres una compareixença des de Madrid per explicar el posicionament de Junts.
També hi ha hagut reacció des de les files d'ERC. Gabriel Rufián ha considerat que Sánchez comet un "error" en allargar la mà altre cop a Junts. "No van trencar per incompliments, sinó per interessos empresarials i ideològics", ha sentenciat el líder republicà a Madrid en una publicació a X, que ha descartat que "lleis o bones paraules" puguin arreglar les relacions. Cal recordar que el president espanyol ha admès que hi ha hagut incompliments cap als independentistes, el principal argument que va donar la formació per anunciar el divorci amb els socialistes.
Un to diferent l'ha exercit Ester Capella des de Barcelona. La portaveu parlamentària ha valorat positivament que Sánchez compleixi amb qüestions que planteja Junts si acaben suposant un benefici cap a Catalunya i no ha valorat el paper de la formació independentista a Madrid. Capella sí que ha estat més crítica amb el president espanyol, a qui li ha recordat que si és president és gràcies a la seva formació: "Nosaltres hi som, però els crèdits s'acaben", ha advertit la dirigent republicana, que també ha dit que "les paraules són agradables, però que calen fets" i que s'avanci clarament en els compliments dels acords.
L'oferta de Sánchez a Junts
Pedro Sánchez ha fet ronda de mitjans catalans per mirar de redreçar el rumb de la legislatura i reenganxar Junts a la majoria que el va investir president fa poc més de dos anys. Si la setmana passada va tastar la debilitat parlamentària -els juntaires, de la mà de PP i Vox, van tombar els objectius de dèficit-, Sánchez ha insistit que encara hi ha camí per recórrer, amb inversions i algunes mesures que interessen als independentistes i que el govern espanyol intentarà, ara sí, desbloquejar.
El president espanyol ha parlat a RAC1 i 2Cat per insistir que la legislatura, encara que no ho sembli, té recorregut, i refermar el compromís a presentar els pressupostos de 2026, que difícilment tiraran endavant. Per apropar Junts, Sánchez ha anunciat un decret que s'aprovarà aquest mateix dimarts amb mesures per facilitar la inversió dels ajuntaments en projectes de construcció d'habitatge o gestió de l'aigua, i també l'ampliació del termini per promoure la digitalització de les empreses.
Sánchez també s'ha compromès a accelerar la creació d'una partida per als propietaris de pisos, per protegir-los en cas d'impagament dels llogaters. El president ha detallat que la ponència al Congrés per perseguir la multireincidència es concretarà aquest dijous. Tot plegat són mesures que ha reclamat Junts. "Tot i la complexitat parlamentària, el govern està determinat a continuar fins al final de la legislatura", ha afirmat, i ha admès que hi ha hagut "incompliments i retards" en els acords amb els juntaires, però que es continua treballant per complir.
Hi ha més elements que Sánchez s'ha compromès a desbloquejar. La desclassificació de documents secrets sobre l'operació Catalunya o els vincles del CNI amb l'imam de Ripoll, ha dit, ja està al Congrés. Pel que fa a les balances fiscals, ha afirmat que s'està mirant de concretar una metodologia per publicar-les. No ha volgut concretar si hi haurà una reunió amb Carles Puigdemont a Bèlgica, però sí que ha dit que ara mateix és difícil que es produeixi perquè no hi ha relació. "No s'ha donat l'oportunitat, però seria coherent fer-ho", ha afirmat.