Feijóo sedueix Junts amb menys impostos i mà dura en immigració perquè se sumi a una moció de censura

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida a Junts perquè doni suport a una moció de censura. Ho ha dit aquest divendres a Barcelona, a la seu de Foment del Treball. Després d’al·ludir a la “precarietat parlamentària i el calvari judicial” de Pedro Sánchez, Feijóo ha dit: “En aquesta sala, molts han votat Junts, no sé si alguns ERC, però estic segur que no comparteixen aquesta deriva”. Per afegir: “No em falten ganes per presentar una moció de censura, em falten vots. Em falten vots dels seus”. Ha admès que no es pot comprometre a “segons quines coses”, però que segur que la majoria dels votants de Junts estan d’acord en “la política d’habitatge, fiscal, energètica, de seguretat i immigració” del PP.
El polític gallec s’ha referit a una moció de censura instrumental, amb l’únic objectiu de convocar eleccions al Congrés. Ha fet un discurs apocalíptic de la situació de Sánchez, després que ahir l’exministre José Luis Ábalos i Koldo García entressin en reclusió : “Els qui avui han dormit a la Moncloa i els qui han dormit a la presó tenen molt en comú i molt a callar. El sanchisme ha entrat a la presó”. També ha apuntat contra la fragilitat parlamentària de l’executiu: “Estem vivint dels comptes aprovats el 2022 per al 2023”, ha assenyalat. “Un govern seriós a Europa no pot mantenir-se sense pressupostos” ha estat una idea que ha repetit el polític conservador.
El líder del PP ha desgranat els principals problemes econòmics que angoixen els catalans esmentant com a referència el darrer CEO, amb un habitatge que, segons ha afirmat, ha pujat un 50%, mentre que la inflació s’ha incrementat un 22%, segons ell. Ha enfocat cap al “descontrol migratori” assegurant que durant el govern Sánchez han entrat 300.000 persones de manera irregular. En quatre anys, la població immigrant ha pujat en 1,5 milions de persones. “Estem parlant d’immigració i d’inseguretat”, ha dit, mentre els delictes han crescut: “A Barcelona hi ha un delicte cada 3 minuts, és una de les ciutats més perilloses d’Europa”.
Feijóo ha plantejat un seguit de mesures per afrontar aquests reptes: una llei del sòl, amb reduccions d’impostos per als més joves, una llei antiocupació, una llei de multireincidència, un pla d’immigració, un d’autònoms, una rebaixa de l’IRPF, que inclou que els joves no paguin l’IRPF en el primer any de feina i reduccions rellevants en els tres anys següents. El president del PP ha fet una crida a recuperar una classe mitjana que veu en perill, on “valgui la pena treballar, aprendre un ofici i formar-se”.
El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha presentat Feijóo i ha recordat que l’entitat celebrarà el 2026 els seus 250 anys d’història i que el 90% dels convenis col·lectius que se signen a Catalunya es fan a través d’organitzacions de Foment. També ha destacat l’acord signat en el sector del metall. Sánchez Llibre, com ha fet en les seves darreres intervencions, ha insistit en la necessitat de preservar la figura dels empresaris.
El dirigent patronal ha reclamat una reforma de la fiscalitat per fer-la “competitiva”, l’eliminació de l’impost de patrimoni i que l’Estat inverteixi per dotar a Catalunya de les infraestructures que li són imprescindibles, xifrant el dèficit en 42.000 milions d’euros: “Això s’ha d’acabar”. Sánchez Llibre ha demanat un mínim de 5.500 milions d’inversió anual a Catalunya per part de totes les administracions. Ha esmentat també el nivell d’absentisme, que fa que 1.600.000 persones no vagin a treballar cada dia a l’estat espanyol.