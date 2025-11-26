«Anatomia d'un farsant»: Feijóo eleva el xoc amb Sánchez amb la dictadura en el record

La condemna a Álvaro García Ortiz, fiscal general de l'Estat, ha centrat el xoc entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo en la sessió de control al Congrés dels Diputats. El cap de files del PP ha insistit en la idea que es rodarà una sèrie sobre Sánchez titulada Anatomía de un farsante, coincidint amb l'estrena d'Anatomía de un instante -adaptació del llibre de Javier Cercas sobre el cop d'estat del 1981-, i ha comparat la seva manera de governar amb la de Franco, mort al llit fa cinquanta anys. El president del govern espanyol, que ha deixat la sessió just després de respondre les tres preguntes de l'oposició, s'ha limitat a defensar García Ortiz i el nomenament de Teresa Peramato com a substituta.
"Aquesta setmana viu pendent de com acabarà el seu nucli dur, perquè hi pesen més de quaranta anys de presó. Vostè fa de tot, com a president. Deia que calia demanar perdó al fiscal general de l'Estat, però... Quan demanarà vostè perdó als espanyols?", s'ha preguntat Feijóo en la primera part de la pregunta. Sánchez li ha respost que no ha de demanar perdó "per allò que es pensa". "Entre la veritat i la mentida, sempre estarem en la veritat. Entre periodistes que exculpen el fiscal i el cap de gabinet de la senyora Ayuso, que va mentir per tapar la parella de la presidenta madrilenya, nosaltres estarem sempre en la veritat", ha determinat el president del govern espanyol.
Sánchez ha insistit que "acaten" la condemna, tot i que no en coneixen el contingut, i ha remarcat que el temps "posarà les coses al seu lloc". "Ahir vam fer el que corresponia: situar una dona rigorosa i feminista al capdavant de la Fiscalia General de l'Estat", ha indicat el líder del PSOE. "Vostè desconeix la sentència i hi està en contra, de manera que cada vegada és més perillós per a la democràcia. No respecta als jutges i acusa el Suprem de mentir", ha atacat just després Feijóo, que només veu Sánchez pendent de si aquest dijous José Luis Ábalos i Koldo García entren a la presó. "Vostè és l'únic del grup que està en llibertat", ha posat de manifest el líder del PP.
"No sap governar sense estar assistit per un presumpte delinqüent de confiança. Governar no és controlar la televisió pública, ja ho vam superar fa cinquanta anys. Es rodarà una sèrie que es dirà Anatomía de un farsante", ha apuntat Feijóo, que s'ha quedat sense temps i no s'ha pogut sentir correctament l'última part de la intervenció. Sánchez, amb un somriure, l'ha definit com un mal parlamentari i l'ha acusat d'haver signat un contracte amb Ayuso que li exigeix "obediència" com a president del PP. La condemna al fiscal general, de fet, prové d'una maniobra judicial que ha tingut el cap de gabinet de la presidenta madrilenya, Miguel Ángel Rodríguez, com a gran protagonista.