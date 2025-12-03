03 de desembre de 2025

10:30

Política

El Parlament rebutja la petició de Junts perquè Illa comparegui per la pesta porcina

  • Una imatge d'arxiu de porcs senglars -

Publicat el 03 de desembre de 2025 a les 16:36

El Parlament ha rebutjat la petició de Junts perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui al ple per explicar-se sobre la situació de la pesta porcina africana (PPA). El grup de Mònica Sales havia proposat alterar l'ordre del dia per incloure la compareixença del cap de l'executiu, però només el PP, Vox i la CUP han donat suport a la mesura. Illa, que actualment està de viatge oficial a Mèxic, ja va demanar comparèixer a petició pròpia al Parlament, però sense fixar una data, i ara té un mes de marge per fer-ho. El PSC, ERC, els Comuns i Aliança Catalana han acusat Junts de voler fer "una escenificació" perquè, en cas d'haver-se aprovat la seva proposta, el president hauria tingut també un marge de trenta dies per comparèixer.

