Illa crida a defensar la convivència i l’independentisme carrega contra el rei en l’homenatge a Macià

Salvador Illa ha demanat treballar per "una Catalunya de convivència que acull i integra tothom" durant l'ofrena tradicional a la tomba de Francesc Macià al cementiri barceloní de Montjuïc, que ha encapçalat com a president de la Generalitat. Illa ha recordat la tasca del que també va ser president del govern català, mort ara fa 92 anys, desenvolupada "en temps convulsos i de canvi". El cap de l'executiu català ha afirmat que actualment també es viuen "canvis de fons, profunds, de vegades molt accelerats" i ha considerat que l'obra de Macià "ha de servir d'exemple i guia". En paral·lel, Illa també ha volgut transmetre un missatge de "precaució" a la ciutadania davant l'avís de temporal meteorològic que ha d'assolar el país en les pròximes hores.
D'altra banda, els partits independentistes han aprofitat per criticar el discurs del rei Felip VI durant l'ofrena a Macià, a què han assistit el diputat de la CUP Dani Cornellà, el líder d'ERC Oriol Junqueras i el secretari general de Junts, Jordi Turull.
La CUP ha criticat que el rei Felip VI exalcés la "falsa transició" democràtica al seu discurs de Nadal perquè "la família borbònica enemiga de Catalunya" ha estat "hereva del franquisme". Cornellà ha posat com a exemple el discurs del rei després del referèndum de l'1-O en què va "justificar una violència cap al nostre país que és històrica i que representa el pitjor de l'estat espanyol". En contraposició, Cornellà ha apel·lat al llegat de Macià "com un exemple a seguir". "Com ell, nosaltres pensem que ningú pot aturar un poble que és plenament conscient dels seus drets", ha afirmat el diputat de la CUP.
El líder d'ERC no ha valorat el discurs de Nadal del rei més enllà d'afirmar que "el cap d'estat espanyol és dels pocs d'Europa que fa apologia de la violència i aplaudeix i anima a apallissar els demòcrates que van a votar". Junqueras també ha enviat aquest dijous un missatge d'esperança a les famílies, i ha assegurat que treballaran perquè Catalunya "cada vegada tingui més força, recursos i competències".
D'altra banda, Turull ha considerat "surrealista" que Felip VI apel·lés en el discurs tradicional de Nadal a eliminar els extremismes quan ell va ser "el més extremista i el que va ser més radical contra la convivència democràtica" davant del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre del 2017. Durant l'ofrena floral tradicional a la tomba de Francesc Macià, el secretari general de Junts ha recordat que el monarca espanyol va apel·lar al "'a por ellos' judicial", ha afirmat que el rei té "credibilitat zero" i ha animat a seguir, en canvi, els llegats de l'expresident de la Generalitat i de Pompeu Fabra.