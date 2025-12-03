Albiol tira endavant els pressupostos de Badalona amb l'abstenció d'ERC

Xavier Garcia Albiol compta amb una folgada majoria absoluta a Badalona que li permet aprovar els pressupostos sense haver de negociar. Però el ple per aquest assumpte sempre deixa alguna sorpresa. En els dos primers anys de legislatura havia estat notícia el vot favorable del PSC i a la tercera hi ha hagut un canvi: els socialistes han votat en contra per primer cop, mentre que ERC ha sortit del "no" i ha optat per l'abstenció. Els republicans ja s'havien abstingut en alguna altra ocasió per introduir al·legacions als comptes, però potser és més novetat que s'hagi exhibit sintonia entre l'alcalde del PP i la formació republicana.
El ple ha aprovat aquest dimecres en sessió extraordinària un pressupost de 252,5 milions d'euros per a l'any 2026, 9,7 més que el 2025. Els comptes tenen un annex d'inversions per al període 2026-2029, que puja fins als 105 milions d'euros. El govern de Xavier Garcia Albiol justifica aquest increment del 4% per modernitzar i consolidar la planificació de ciutat feta en la primera meitat del mandat. S'aposta per actualitzar i reforçar els grans contractes de ciutat, alguns dels quals estaven caducats, i també es busca modernitzar l'administració municipal.
Diàleg entre Albiol i ERC
L'alcalde ha agraït el to de tots els portaveus municipals, fet que ha de ser "motiu d'orgull" per als veïns de la ciutat. Albiol ha assegurat que el pressupost és el millor que pot tenir Badalona, donat que és "el més elevat" que hi ha hagut a la història de la ciutat, ha dit. El batlle ha recordat que l'Ajuntament venia d'una època en què "no estava a l'altura del que mereixen els ciutadans", i ha admès que el consistori encara no funciona tan bé com ho hauria de fer, però que està millor que quan el PP va accedir al govern municipal, ara fa dos anys.
Albiol ha allargat la mà a ERC al ple i també amb un vídeo a través de les xarxes socials. L'alcalde ha valorat el gest dels republicans, a qui ha dit que plantegin tres propostes per incloure-les als pressupostos i que les acceptaran "si són raonables i de sentit comú". "La prioritat no són les ideologies, sinó tota la ciutat", ha sentenciat Albiol, que ha dit que les converses amb ERC són un símptoma del Badalonisme: "Governar és saber escoltar tothom i acceptar propostes d'altres partits", ha sentenciat. El líder republicà a Badalona, Àlex Montornès, ha considerat que "és bo" que l'alcalde valori la feina del partit.
En anys anteriors, els republicans ja s'havien abstingut per presentar al·legacions en la fase inicial, però finalment van votar en contra per manca de diàleg. "Veurem què passa aquesta vegada", ha dit Montornès. El líder d'ERC al municipi del Barcelonès ha demanat parlar "de veritat" dels grans reptes de la ciutat: habitatge, feina, educació, seguretat i administració. Al ple, Montornès ha criticat que "no hi ha un projecte polític" per tirar endavant la política local. És per això que ha qüestionat el rumb del govern del PP i ha plantejat incidir en els pressupostos des d'ERC.
Els detalls del pressupost
El pressupost suposa un increment de costos de manteniment d'espais públics i instal·lacions. Entre les partides pressupostàries que més augmenten hi ha Polítiques Socials, amb un increment de 3,6 milions, que inclou 1,6 per al Servei d'Atenció Domiciliària i 2 per a millores als serveis de l'Institut Municipal de Serveis Personals (l'IMSP). Educació creix en 800.000 euros amb el reforç del Pla Educatiu d'Entorn i un nou contracte per a les escoles bressol, mentre que Medi Ambient puja 820.000 euros per a subministraments i noves zones verdes.
Pel que fa a la Seguretat, el pressupost puja en 585.000 euros, Esports en més de 592.650 euros i es reforça Cultura amb 1,5 milions en projectes culturals i actuacions als teatres municipals. En les inversions destaquen els 8 milions per obres de conservació en instal·lacions esportives i 4 per a la reforma i adequació dels mercats municipals. A més, es destinen 2,5 milions per a actuacions en els teatres municipals, d'adequació a centres cívics, biblioteques i edificis culturals, així com les obres en espai públic.
L'oposició, crítica amb el govern d'Albiol
L'oposició ha estat crítica, tant pel que fa al contingut dels pressupostos com en les formes amb que s'han traslladat els comptes als diferents grups. Des de Guanyem, Dolors Sabater ha considerat que el govern d'Albiol "documenta la pitjor execució de la història" en comparació en l'històric de la darrera dècada: "Aquest pressupost és fum". Aïda Llauradó, dels Comuns, ha lamentat que els comptes s'han presentat "de manera poc transparent", amb una audiència pública abans de la presentació en Comissió Informativa i una "actitud de menyspreu" de l'alcalde i els regidors a la resta de grups, ha assenyalat.
Finalment, des del PSC, Fernando Carrera ha denunciat que el govern local no ha tirat endavant algunes de les propostes que duia sota el braç en campanya per manca de capacitat, fet que evidencia, ha dit, que "les coses no van bé". Amb tot, ha recordat que els socialistes han donat suport als comptes els darrers dos anys, però que la manca de resultats han fet decaure la confiança de la formació en la proposta del govern.