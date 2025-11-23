Badalona ha estrenat la temporada nadalenca aquest dissabte al vespre amb l'encesa de llums de Nadal de la ciutat. Un espectacle de música, de follets i fades ha servit per acompanyar la ciutadania en aquesta ocasió i donar la benvinguda a les festes. A banda de l'encesa des de l'Ajuntament, l'alcalde, Xavier García Albiol, també ha assistit a l'encesa de l'arbre de Nadal de la ciutat, que ha insistit que és "el més alt de Catalunya i d'Espanya" amb "més de 120.000 bombetes".
L'alcalde popular va ser l'encarregat de fer el compte enrere per l'encesa dels llums. L'arbre va agafar un color roig fort per seguidament començar a mostrar imatges i efectes espectaculars que feien les bombetes de led, tot això acompanyat de música electrònica. Concretament, l'encesa va anar acompanyada de la cançó On the floor de Pitbull i Jennifer Lopez. Segons Albiol, l'acte va aglutinar 50.000 persones a la plaça del President Terradelles i "ha tornat a ser notícia nacional", ha expressat.
Encesa de llums al centre de Barcelona
La campanya de Nadal de Barcelona es va inaugurar oficialment entre flaixos de càmeres i centenars de persones que van sortir als carrers per veure-ho en primera persona. Una il·luminació que, fins al 6 de gener de 2026, convertirà la capital catalana en un gran escenari de llum i creativitat. Enguany, segons ha informat l'Ajuntament, hi ha 126 quilòmetres d’espais il·luminats que connecten barris, comerços i elements patrimonials, de manera que cada passejada sigui, també, una experiència visual.