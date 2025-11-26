Ábalos obre foc contra Sánchez abans de la declaració clau al Suprem

L'exministre de Transports José Luis Ábalos ha obert foc contra Pedro Sánchez poques hores abans d'una declaració clau al Tribunal Suprem. Ábalos, per qui la Fiscalia demana 24 anys de presó per corrupció en el cas Koldo, ha assegurat que la reunió entre Sánchez, Santos Cerdán i Arnaldo Otegi l'any 2018 per pactar la moció de censura contra Mariano Rajoy "va existir". Ho ha dit després que tant Otegi com Sánchez desmentissin una informació d'El Español que anava en aquesta línia. "Només puc dir el que em van explicar fonts presencials, i és que aquesta entrevista va existir", ha dit a través de "X".
Les paraules d'Ábalos refermen el que va explicar Koldo García, que va dir que havia portat en cotxe Sánchez i Cerdán a la reunió amb Otegi. Tant des de la Moncloa com des d'EH Bildu insisteixen que la informació és falsa i que no es va produir cap trobada. "Això és mentida", va dir Sánchez als periodistes. "És una fake news del bloc reaccionari", va afegir Otegi. A la sortida de la sessió de control, aquest dimecres, la ministra María Jesús Montero s'ha mostrat "sorpresa" per les paraules d'Ábalos. "Em sorprèn que tingui comportaments d'aquest tipus", ha dit, però no ha volgut donar cap credibilitat a les afirmacions d'una persona "imputada i processada".
Ábalos podria estar esgotant les últimes hores en llibertat. Aquest dijous té una declaració decisiva al Suprem, en què el jutge instructor valorarà si manté la seva situació o bé opta per enviar-lo a presó provisional, un cop coneguts els escrits d'acusació que demanen penes altes de presó per qui va ser un dels homes forts del PSOE. Els comentaris d'Ábalos podrien emmarcar-se en l'estratègia de defensa al Suprem, si bé és cert que fins ara ha optat per un perfil baix i per no declarar. Aquesta és la primera vegada que l'exministre assenyala Sánchez. El PP ja s'ha agafat a les paraules d'Ábalos per carregar contra el govern espanyol i denunciar un "pacte encaputxat".
L'Audiència Nacional segueix el rastre dels diners
Mentrestant, la pressió sobre el PSOE creix. L'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE els pagaments en metàl·lic entre els anys 2017 i 2024. L'instructor del cas Koldo s'agafa a l'informe de la Fiscalia, que es basa en les investigacions de la UCO sobre les incongruències dels pagaments en efectiu, part dels quals no està justificat. L'ombra del finançament irregular sobrevola el partit, però els socialistes ho neguen categòricament. Segons la interlocutòria del magistrat de l'Audiència Nacional, les investigacions que s’han dut a terme al Tribunal Suprem sobre el cas Koldo no deixen “prou clar” l’origen dels diners que Ábalos va rebre en metàl·lic.
I tot i que el partit ja ha presentat documents i sosté que es tracta de bestretes per les seves despeses ordinàries vinculades a activitats de la formació, creu que la documentació del PSOE “no és esclaridora” perquè no identifica la procedència dels diners. Per tant, segons el jutge, encara hi ha “incògnites” sobre possibles “conductes i activitats irregulars” o fins i tot “delictives”. El PSOE ja ha reaccionat a la interlocutòria assegurant que aportarà “la documentació sol·licitada” i col·laborarà amb la Justícia “com ha fet fins ara”. En tot cas, els socialistes insisteixen que tots els diners en efectiu abonats pel partit “tenen una traçabilitat certa i legal”. Mentre l'Audiència estreny el setge al partit de Sánchez, el Suprem decideix aquest dijous si envia a presó Ábalos, que sembla haver decidit que començarà a parlar.