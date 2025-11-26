Santos Cerdán aporta un informe al Suprem que conclou que els àudios de Koldo estan «manipulats»

L'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán ha aportat un informe al Tribunal Suprem que conclou que els àudios intervinguts a Koldo García estan "manipulats" perquè presenten "anomalies objectives i incompatibles amb un cicle de vida digital nadiu". El document apunta que no coincideix el temps real de gravació i el temps de codificació, i que hi ha "coincidències massives" en dates de modificació que, remarca, només es poden explicar per l'exportació o "manipulació tècnica". "Aquestes irregularitats, de naturalesa eminentment estructural, no poden considerar-se accidentals ni atribuïbles al funcionament ordinari del sistema operatiu iOS", subratlla l'informe.
L'anàlisi pericial dels àudios també remarca que hi ha firmes de versions d'iOS "cronològicament impossibles", cosa que considera que implica "de manera irrefutable" que els arxius han estat "processats, reconstruïts, transferits o manipulats en un moment posterior". "Cap dispositiu pot incorporar elements d'un sistema operatiu que no existia en la data declarada de creació", insisteixen els pèrits, que remarquen que perquè s'hi incorporin elements d'una altra versió d'iOS cal que hi hagi una "manipulació tècnica posterior" en un dispositiu actualitzat.
D'altra banda, l'informe aportat per Santos Cerdán apunta que la qualitat tècnica dels àudios no té els "requisits mínims exigits" per poder fer una identificació biomètrica del locutor i, en conseqüència, "no pot sostenir-se científicament que les veus analitzades corresponguin a una mateixa persona". També qüestiona la traçabilitat digital dels arxius des del moment de la confiscació que, argumenta, pot generar "una ruptura inesmenable en la cadena de custòdia".
El document també remarca que no es poden confirmar l'origen dels àudios. "Per a una correcta avaluació de l'autenticitat i traçabilitat de l'evidència digital, resulta imprescindible una investigació tècnica complementària que abordi aquests aspectes en profunditat i el rigor requerit en un context forense", afegeixen els pèrits, tot indicant que cal una anàlisi pericial complementària més en profunditat per esclarir si els arxius corresponen a gravacions originals o si estan "manipulats i incorporats des de fonts externes".
Segons el text, no es tracta "d'anomalies aïllades", sinó d'un "conjunt convergent d'inconsistències tècniques" que són "estructurals, temporals i metodològiques associades als arxius d'àudio intervinguts".