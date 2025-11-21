El Tribunal Suprem cita Ábalos i Koldo el 27 de novembre per decidir si els envia a presó

El jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente ha convocat l'exministre José Luis Ábalos i el seu antic assessor Koldo García el dijous 27 de novembre en una compareixença per revisar si els envia a presó provisional en el marc de la causa que investiga la suposada trama de les mascaretes. La citació arriba dies després que l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán hagi sortit de Soto del Real i que tant la Fiscalia Anticorrupció com les acusacions populars hagin demanat revisar les cautelars que tenen fixades actualment.
A més, l'acusació popular exercida pel PP demana 30 anys de presó per a l'exministre i el seu assessor, mentre que la Fiscalia demana una condemna de 24 anys per a Ábalos, que està citat a les 10:00 hores, i de 19,5 per a Garcia, citat a les 11:00 hores.
El jutge instructor del Suprem investiga presumptes irregularitats en els contractes de mascaretes que va adjudicar el Ministeri de Transports durant la pandèmia i, amb l'auto dictat aquest divendres, ha fet un pas per valorar si incrementa les mesures cautelars contra Ábalos i Koldo. Actualment, els ha retirat el passaport, els prohibeix la sortida del país i els fa comparèixer cada 15 dies.
Les acusacions particulars veuen risc de fugida
Les acusacions incideixen que la seva petició de presó provisional és "idònia, necessària i proporcionada" per evitar el "risc de fugida" de cara al judici. La Fiscalia, per part seva, encara que ha sol·licitat que se celebri la vista, no ha avançat quines mesures cautelars reclamarà per a Ábalos i Koldo.
El magistrat ha explicat a la interlocutòria que, d'acord amb el que estableix l'article 505 de la llei d'enjudiciament criminal, les acusacions poden sol·licitar l'adopció, modificació o suspensió de qualsevol de les mesures privatives de llibertat o restrictives de drets. Ara bé, només ho pot fer a petició d'alguna de les acusacions i després d'haver escoltat les parts a la vista.
Aldama, el "col·laboratiu"
Cal recordar que l'empresari i presumpte aconseguidor del cas Koldo, Víctor de Aldama, també està processat per la seva presumpta participació en la trama. Tant la Fiscalia com les acusacions populars han demanat que se'l condemni a 7 anys de presó, en considerar que se li ha d'aplicar l'atenuant de confessió per la seva "actitud col·laborativa" per aclarir els fets i descobrir actuacions.