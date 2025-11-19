El Suprem deixa Santos Cerdán en llibertat

El Tribunal Suprem ha acordat la llibertat provisional de Santos Cerdán, un cop ha constatat que ja "no hi ha risc de destrucció de proves", perquè la investigació de l'UCO ja ha acabat. El jutge instructor destaca que els incidis contra l'exsecretari d'organització del PSOE són "consistents", però que això no justificaria mantenir la presó preventiva un cop eliminat el risc de destrucció de proves, de reiteració delictiva i de fugida. Cerdán ha passat cinc mesos tancat, a diferència del que ha passat fins ara amb José Luis Ábalos i Koldo García, els altres implicats en la trama de corrupció. Cerdán té prohibit sortir de l'Estat i el jutge li retira el passaport. També haurà de comparèixer el dia 1 i el dia 15 de cada més al jutjat.
La interlocutòria del jutge Leopoldo Puente, de set pàgines, assenyala que durant aquest temps els investigadors han acreditat que els "indicis racionals" de "greus il·lícits penals" per part de Cerdán s'han mantingut i fins i tot reforçat. "El resultat de la investigació no només no ha diluït els consistents indicis de criminalitat amb què ja comptava la causa, sinó que els ha reforçat i en bona part ha obert noves línies d'investigació", diu l'instructor. Malgrat tot, considera que no està justificat mantenir la presó provisional a l'espera del judici. Els nous indicis de la UCO estrenyen cada cop més el cercle contra un dels homes de la màxima confiança de Pedro Sánchez.
El jutge argumenta que no hi ha risc de reiteració delictiva, perquè Cerdán ja no ostenta cap càrrec públic ni relació orgànica amb el PSOE. També sosté que no hi ha risc de fugida, i que en tot cas es poden adoptar mesures menys restrictives per evitar-lo. L'element que sustentava la presó preventiva era l'ocultació o destrucció de proves, però això ha canviat "com a resultat de la investigació practicada". Puente insisteix que, si Cerdán hagués estat en llibertat, "molt probablement hauria ocultat o dificultat l'accés a informacions" que han obtingut finalment els investigadors. Mitigat aquest risc, "no hi ha raons per prolongar la situació de presó provisional".