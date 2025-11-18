El jutge estreny el cercle sobre Cerdán i Acciona

L’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán torna a estar al centre de l'ull judicial després d'haver demanat la seva sortida “immediata” de Soto del Real (on compleix presó provisional per la seva implicació al cas Koldo) i que el magistrat Leopoldo Puente ho rebutgés. Ara, el Tribunal Suprem el relaciona amb possibles irregularitats en l’adjudicació d’obra pública amb la participació d’Acciona, a través de la firma navarresa Servinabar gestionada per Joseba Antxon Alonso i relacionada amb Santos Cerdán, que obtenia fins al 75% dels seus ingressos directament d’Acciona.
El Suprem ha ampliat la llista d’investigats en el cas incloent-hi tres nous responsables vinculats a la companyia que hauran de comparèixer després que el jutge instructor, Leopoldo Puente, hagi incorporat a la causa un informe recent de l'UCO que demostra els beneficis obtinguts per l'empresa Servinabar, com explica El País. Segons aquest document, la investigació apunta que la constructora podia haver-li abonat un 2% del valor de diverses obres aconseguides de manera presumptament fraudulenta.
Després dels registres efectuats fa uns dies a les oficines d’Acciona a Bilbao i Madrid, així com al domicili de l’exdirector de Construcció, Justo Vicente Pelegrini, el jutjat ha aixecat el secret d’una part del procediment i ha ordenat noves citacions perquè considera possible que Acciona Construcció i Servinabar 2000 haguessin col·laborat per manipular adjudicacions públiques. Junt amb Pelegrini, compareixeran dos antics col·laboradors seus de la companyia: Tomás Olarte Sanz i Manuel José García Alconchel.
Les sospites sobre la relació de Cerdán amb Acciona es reforcen pel contracte privat trobat en el garatge de l'exsecretari del PSOE que li atorgava gairebé la meitat de les participacions de Servinabar, tot i que mai no es va formalitzar davant notari. Segons el relat judicial que detalla El País, Acciona aconseguia contractes públics i Servinabar rebia a canvi pagaments indeguts que beneficiaven directament Antxon Alonso, Cerdán i, segons l'UCO, també Koldo García i José Luis Ábalos.
En aquell període, tots dos exercien responsabilitats al Ministeri de Transports i, ara, els investigadors apunten que Cerdán, actualment en presó preventiva, actuava com a intermediari entre la constructora i el Govern. Les pràctiques sospitoses s’han detectat en projectes a Logronyo, Sevilla i Sant Feliu de Llobregat.