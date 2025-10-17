17 de octubre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Política

Santos Cerdán demana sortir de la presó després que el jutge deixi Ábalos i Koldo en llibertat

  • Santos Cerdán, acompanyat de Benet Salellas, al Suprem -

ARA A PORTADA

Publicat el 17 d’octubre de 2025 a les 14:11

La defensa de l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán ha demanat la seva sortida “immediata” de Soto del Real, on compleix presó provisional per la seva implicació al cas Koldo. Els representants de l’exdirigent socialista han presentat aquesta petició arran de la decisió del magistrat del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, de deixar en llibertat sense fiança a l’exministre José Luis Ábalos i al seu exassessor Koldo García, tots dos implicats al mateix cas. Segons apunten en un escrit consultat per l’ACN, és “difícil d’entendre” quines són les accions “d’ocultació o destrucció de proves” que podria fer Cerdán i no la resta de la “suposada trama” de corrupció que investiga el Suprem.

Et pot interessar