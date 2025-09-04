El Suprem demana al Congrés i al PSOE dades sobre pagaments a Cerdán i Koldo García

El magistrat del Tribunal Suprem Leopoldo Puente ha demanat al Congrés, al PSOE, al Parlament de Navarra i a l'Ajuntament de Milagro dades d'abonaments fets a Santos Cerdán i Koldo García, entre altres, per completar els informes econòmics financers de Cerdán i de l'exministre José Luis Ábalos. El jutge actua d'acord a dos oficis presentats per la UCO de la Guàrdia Civil a principis de setembre. Als socialistes els reclama que aportin en set dies dades relatives a quotes, donacions, liquidacions de despeses, pagament de serveis, retribucions o altres abonaments que hagués pogut rebre Santos Cerdán, però també Koldo García, Patricia Uriz i Joseba García, però també pagaments que haguessin pogut fer aquests als socialistes.\r\n