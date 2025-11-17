Montero ensenya les cartes del finançament: model a principis d'any amb «singularitats» sense aclarir l'ordinalitat

La reunió del Consell de Política Fiscal i Financera ha anat com s'esperava: ball de bastons per l'oposició del PP a tot allò que arribi del govern espanyol, més encara si es tracta d'una reforma del model de finançament que, diuen, ve condicionada per les negociacions entre el Ministeri d'Hisenda i ERC. La ministra, María Jesús Montero, ha exposat les línies mestres del nou sistema, però no ha entrat al detall perquè encara no hi ha un acord tancat amb els republicans. Els barons populars, i algun del PSOE, han advertit que no toleraran "cessions" als independentistes i han tornat a denunciar el suposat "cupo separatista".
La ministra s'ha compromès a presentar el nou model a principis d'any, segons ha detallat la ministra. El plantejament, que des del PP han titllat de "miratge" i "inconcret", sí que ha agradat a Catalunya, que sosté que va en la línia del que es va pactar a la comissió bilateral del juliol. En una roda de premsa després de la reunió, Montero ha detallat que "cap comunitat autònoma sortirà perjudicada" del nou sistema, perquè el sistema comptarà amb més recursos per als serveis públics, però ha evitat donar xifres. L'horitzó, que no depèn de Montero, és que el nou model entri en vigor l'any 2027.
"Podria contemplar" l'ordinalitat
El nou model serà aplicable "a totes les comunitats autònomes de règim comú" però no impedirà respectar singularitats territorials. Serà un sistema que recollirà la solidaritat de manera explícita, s'augmentarà la capacitat normativa en un marc de corresponsabilitat fiscal. "Es reduiran les diferències actuals en finançament per habitant ajustat; la diferència que existeix actualment entre la comunitat més ben finançada i la més mal finançada es redueix", ha afegit. La diferència actual és de 1.005 euros, i Montero ha dit que "això no està justificat". Contemplarà el principi d'ordinalitat? "Podria contemplar el principi d'ordinalitat, està encara pendent d'acabar els ajustaments", ha dit.
Més capacitat sobre els impostos
La ministra també ha dit que s'avançarà en el desplegament d'un model de gestió en xarxa del sistema tributari, de manera que les comunitats autònomes, de manera progressista, podran assumir "més competències" en la gestió en la recaptació d'impostos. Montero ha dit que d'algunes de les figueres d'impostos que hi ha a la cistella, s'incrementarà la cessió. "D'algun dels impostos que componen la totalitat del sistema s'incrementarà la cessió", ha dit, en referència a l'IRPF. No ha concretat si es podria arribar al 100%, com preveu l'acord entre el PSC i ERC, i ha dit que no s'ha parlat de crear nous impostos a la reunió. Sobre la corresponsabilitat fiscal, Romero ha dit que el model hauria d'abordar quines són les "regles del joc" del finançament autonòmic. S'ha mostrat partidària de buscar mecanismes per "desincentivar" el dúmping fiscal que practiquen territoris com Madrid.
Un model per a tothom, però amb aspectes bilaterals
"El govern vol reformar el model de finançament i així ho hem fet saber als consellers d'Economia", ha dit. Aquest model es presentarà en els pròxims mesos, al gener o febrer, en un nou Consell de Política Fiscal exclusiu, per abordar el nou sistema. "No hi haurà cap xifra fins que tot el model estigui validat", ha dit, i ha garantit que no hi haurà "acords parcials". Montero ha insistit que el model serà per a tothom i multilateral, però incorporarà elements de bilateralitat per a aquelles qüestions que no són homogènies. Com? "Ho explicarem quan correspongui".
La idea de Montero és que abans que acabi la legislatura, el model sigui aprovat, i pugui entrar en vigor l'any 2027. "No depèn de mi, depèn del Congrés i del ritme i el dinamisme del model", ha afirmat. L'actitud de les autonomies del PP no dona motius per a l'optimisme, segons la ministra. "Han intentat esclarir qüestions preconcebudes, no hi ha hagut entusiasme per a un nou model", ha indicat. El govern espanyol voldria pactar el nou model amb el PP, però és un escenari poc plausible.
Catalunya, satisfeta: "Es garantirà la singularitat"
La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha sortit satisfeta de la trobada, però ha demanat esperar a veure "el conjunt del model" i "els recursos" que aportarà l'Estat al sistema. "El model ens satisfà, segueix la línia del que es va pactar a la bilateral", ha assegurat després de la reunió. Romero ha assegurat que el nou sistema "garantirà la singularitat de Catalunya" i, més enllà dels elements homogenis, el model respectarà les característiques pròpies de Catalunya, que "es negociaran de manera bilateral". Ara, però, s'ha de veure com es concreta. Romero no ha parlat d'ordinalitat, però sí que ha alertat que la diferència entre comunitats autònomes és de 1.005 euros entre la que més rep i la que menys rep. "Volem que s'equilibri", ha apuntat.
Així, ha dit Romero, el nou model estarà guiat pels principis de suficiència, corresponsabilitat fiscal i solidaritat, amb una agència tributària espanyola "més federal", que permeti "augmenta part de la cessió d'alguns tributs o incorporar-ne de nous". El nou sistema, ha insistit la consellera d'Economia, combinarà la relació bilateral (en aquelles competències que té Catalunya i no la resta d'autonomies) i multilateral (en aquelles competències homogènies).