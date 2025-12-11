L’empresari Joseba Antxón Alonso, administrador únic de la companyia Servinabar i a qui es vincula amb Santos Cerdán, ha estat detingut en el marc de l’operació que ahir va implicar l’arrest de Leire Díez i de l’expresident de la SEPI Vicente Fernández Guerrero, segons han confirmat aquest dijous fonts judicials a l'ACN. L'operació sorgeix d’una querella de la Fiscalia Anticorrupció i investiga presumptes delictes de prevaricació, malversació, tràfic d’influències i organització criminal. En total, s’han practicat 19 registres en diverses províncies d’Espanya, entre les quals Madrid i Saragossa. Està previst que els detinguts passin a disposició judicial el pròxim dissabte al matí, en una causa que es troba sota secret de sumari.
Amb aquesta detenció, el cas Leire s'entrellaça amb el cas que afecta Cerdán, tot i que la defensa de l'exsecretari d'organització del PSOE assegura que no hi ha vincle entre Cerdán i l'empresa Servinabar. Aquesta companyia és la que presumptament utilitzava la trama Koldo per cobrar comissions a canvi de concessions d'obra pública. Cerdán va passar cinc mesos en presó preventiva, i en va sortir fa unes setmanes perquè el jutge va considerar que no hi ha risc de fugida ni de destrucció de proves. Els investigadors li atribueixen un paper "principal" en les adjudicacions d'obra pública a canvi de comissions.
En tot cas, la detenció d'Alonso es produeix en el marc d'una altra causa, la que investiga Leire Díaz, considerada la "lampista" del PSOE. La Guàrdia Civil va detenir-la dimecres, investigada per suborn i tràfic d'influències, en una causa que investiga una trama de corrupció que, segons els investigadors, hauria començat a operar quan el PSOE va arribar al govern espanyol l'any 2018. La causa està oberta a l'Audiència Nacional pels delictes de frau, falsedat documental, malversació, tràfic d'influències i prevaricació, i es troba sota secret de sumari. No té relació amb les maniobres de Díaz contra l'UCO, que s'investiguen en un jutjat de Madrid.
