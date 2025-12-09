Nou gest de Sánchez amb Junts: més cobertura als propietaris davant d'impagaments del lloguer

L’executiu espanyol ha aprovat també un reial decret que regula una cobertura per als propietaris davant eventuals impagaments del lloguer, cobertura que gestionaran les comunitats autònomes. El decret va dirigit a contractes de lloguer de menors de 35 anys o persones vulnerables. La ministra portaveu, Pilar Alegría, ha subratllat que es tracta d’una mesura més per facilitar l’accés a l’habitatge. Es tracta d'un nou gest envers Junts, que ha reivindicat una mesura com aquesta que doni garanties als propietaris.
Va ser el mateix Pedro Sánchez qui va anunciar l’aprovació d’aquest decret en resposta al que és una reivindicació de Junts, després de la ruptura de Carles Puigdemont amb la Moncloa. El reial decret també cobrirà possibles danys ocasionats a l’immoble. Els propietaris hauran de complir un seguit de requisits. A banda de signar un contracte amb menors de 35 anys o persones vulnerables, cobrar una renda del lloguer que no superi l’índex estatal de referència i dipositar la fiança legal obligatòria del contracte de lloguer, així com les seves actualitzacions.
La portaveu, Pilar Alegría, ha destacat que la mesura forma part de la prioritat que dona l'executiu espanyol a la situació de l'habitatge i que, en aquest cas, ha de facilitar l'accés a un habitatge digne als col·lectius més fràgils. "El que estem fent és un donar un pas més per assegurar aquest l'accés a l'habitatge". L'executiu encara no ha aprovat la línia pressupostària de la cobertura ni ha concretat l'import que hi destinarà. Les respectives comunitats hauran de remetre semestralment informació al ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana sobre les cobertures aplicades.
Des de l'executiu, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha insistit els darrers dies que es vol donar garanties als propietaris en un moment en què l'habitatge s'ha convertit en el principal termòmetre de tensió social i es vol evitar que penetrin els discursos demagògics que busquen treure profit del problema de l'habitatge.