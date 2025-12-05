Creixement desbocat del cost dels pisos. El preu de l'habitatge lliure ha pujat un 11,3% a Catalunya en el darrer trimestre d'enguany en comparació amb el mateix període de l'any anterior. Tot i això, el creixement a Catalunya és un dels més baixos de l'Estat i també està per sota de la mitjana estatal -12,8%-. A més, a Catalunya, la pujada del tercer trimestre d'enguany no és la més alta que s'ha registrat. La supera l'augment del primer trimestre -11,7%- que va suposar la crescuda més gran dels últims 18 anys. Són dades que ha fet públiques aquest matí l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
L'habitatge lliure és aquell en què el preu de venda o de lloguer és totalment lliure i el fixen el propietari i el mercat, no hi ha limitacions en qui pot comprar o llogar l’immoble (no cal complir requisits de renda o situació personal), ni tampoc es reben bonificacions o ajudes públiques específiques com passa amb l’habitatge protegit. En el tercer trimestre d'enguany, a Catalunya el preu de l'habitatge nou a Catalunya es va enfilar un 7,6% respecte de l'any passat, mentre que el de segona mà va créixer un 11,7%.
El creixement més dràstic ha sigut en l'àmbit estatal. La pujada del 12,8% suposa la més gran des de la bombolla immobiliària de 2008. Múrcia -15,0%-, Aragó -14,6- i Melilla -14,5%- han estat les comunitats autònomes amb més crescuda. Madrid també té una de les pujades més fortes -14,8%-. D'altra banda, per sota de Catalunya només hi ha Navarra amb un 10,9%.