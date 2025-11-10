Com funciona l'assegurança de lloguer per a propietaris

L'assegurança de lloguer per a propietaris és una opció interessant per a aquells propietaris que volen posar el seu habitatge per llogar. Et protegeix davant impagaments, danys i problemes legals. Aquí sabràs com funciona i els avantatges que ofereix.
Què és una assegurança de lloguer per a propietaris i per què l'hauries de contractar?
Una assegurança de lloguer per a propietaris és un producte pensat per evitar els perjudicis que causi un llogater que no paga o que genera desperfectes a la llar. Es diferencia d'una assegurança de casa tradicional en el fet que les assegurances de lloguer tenen en compte que qui està a l'habitatge no és el propietari.
Algunes de les cobertures més habituals que ofereixen aquestes assegurances són l'impagament del lloguer, la defensa jurídica o els danys per inquilins.
Diferències entre assegurança de la llar i assegurança de lloguer per a propietaris
Aquesta és una comparació d'assegurances de la llar i assegurances de lloguer. Així sabràs què inclouen cadascuna d'elles:
|Característica
|Assegurança de la llar tradicional
|Assegurança de lloguer per a propietaris
|Cobertura davant l'impagament del llogater
|❌ No inclosa
|✅ Inclosa (opcional)
|Defensa jurídica per desnonament
|❌ Limitada o no inclosa
|✅ Inclosa
|Cobertura per danys del llogater
|❌ No
|✅ Sí
|Públic objectiu
|Propietaris que habiten casa seva
|Propietaris que lloguen
Què cobreix una bona assegurança de lloguer d'habitatge?
Una bona assegurança de lloguer d'habitatge normalment inclou les següents cobertures. Pren nota:
- Impagament del lloguer mensual. Això s'aplica en cas que no s'aboni alguna de les quotes. Hi ha un límit establert, però, per norma general, serveix per cobrir els problemes durant el procés de desnonament.
- Danys materials per part del llogater. Desperfectes o vandalisme, aquí es cobriran. D'aquesta manera, es respondrà davant els problemes que s'originin.
- Defensa jurídica i desnonament. L'assegurança cobrirà els tràmits que hagis de fer per reclamacions davant el llogater o processos de desnonament.
- Reclamació de rendes. Si has de reclamar rendes impagades, l'assegurança es responsabilitzarà d'aquest servei. Amb aquesta pòlissa no hauràs de contractar un advocat, perquè ja el paga la companyia.
- Assistència legal telefònica. L'assistència legal telefònica és un altre dels punts que es cobreixen per preguntar si hi ha algun dubte. Això és especialment interessant quan hi ha imprevistos.
Què s'ha de tenir en compte abans de contractar una assegurança de lloguer?
Per escollir una bona assegurança de lloguer s'han de tenir presents alguns punts. Així, el càlcul serà més realista:
- Perfil del llogater. Fent una anàlisi de solvència prèvia per minimitzar el risc. Un llogater solvent sol generar menys risc i és més susceptible d'assegurar.
- Valor mensual del lloguer. Òbviament, com menor sigui el valor, menor serà el cost.
- Zona geogràfica. El lloc, però també el barri, influeix, així com les característiques de l'immoble i la seva orientació.
- Cobertures extres. Assistència, mediació... Incloure-les pot apujar la prima, tot i que proporciona més seguretat.
- Exclusions freqüents. Per norma general, les principals exclusions són els danys propis, aigua, robatori i danys estètics. Recomanem que es consultin amb detall.
- Període de carència. Aquest període s'estableix per evitar una mala fe, i pot variar segons el cas. Com més gran sigui el període de carència, menor hauria de ser el cost.
Quant costa una assegurança de lloguer per a propietaris?
Els principals factors que influeixen en el preu són l'import del lloguer, la zona, el tipus de llogater i les cobertures contractades. Aquests són els principals preus:
|Tipus de propietat
|Preu anual estimat
|Pis urbà estàndard
|250 - 400 €
|Habitatge d'alt valor
|400 - 600 €
|Apartament turístic
|300 - 500 €
On trobar la millor assegurança per a propietaris que lloguen?
Per trobar la millor assegurança de pisos de forma natural et recomanem l'ús d'eines online per comparar les diferents alternatives. Treballar amb companyies especialitzades i consolidades aporta claredat legal, resposta ràpida i la possibilitat de personalització.
Què diuen els propietaris que ja l'han contractat?
Molts propietaris indiquen els avantatges d'haver contractat una assegurança de lloguer per a propietaris. Aquests són alguns exemples:
- "Vaig tenir un llogater morós que em devia tres mesos i l'assegurança es va encarregar de les despeses mentre vaig gestionar el seu desallotjament". Andrés C.
- "El meu llogater no volia fer-se càrrec d'un desperfecte que era responsabilitat seva. Gràcies al servei de mediació de l'assegurança vam poder solucionar el problema sense necessitat d'anar a judici". Zoraida R.
- "Quan el meu llogater se'n va anar, va generar uns desperfectes més grans que la fiança. L'assegurança es va ocupar de tot i em va cobrir la reparació". Jaime B.
Llogar amb seguretat és possible el 2025
Comptar amb una assegurança de lloguer per a propietaris és, avui més que mai, una decisió estratègica per protegir el teu habitatge i rendibilitzar-lo amb tranquil·litat. Gràcies a les seves cobertures específiques -com l'impagament del lloguer, la defensa jurídica o els danys per part del llogater-, aquesta pòlissa s'ha convertit en una eina imprescindible per propietaris que desitgen llogar sense assumir riscos innecessaris.
A més, el suport d'una companyia de confiança com Assegurances El Corte Inglés garanteix un procés àgil, assessorament personalitzat i la possibilitat d'adaptar la pòlissa a les teves necessitats i les del teu habitatge.
Algunes FAQs sobre l'assegurança de lloguer per a propietaris
Aquestes són algunes preguntes recurrents per a qui vol contractar una assegurança de lloguer per a propietaris.
Puc contractar aquesta assegurança si ja en tinc una de la llar?
Sí, pots contractar aquesta assegurança si ja tens una assegurança de la llar. En aquest cas, s'ampliarien les cobertures i es modificarien per donar resposta a aquesta casuística concreta.
Què passa si el meu llogater deixa de pagar i es nega a abandonar l'habitatge?
L'avantatge de tenir una assegurança de lloguer per a propietaris és que, si el llogater deixa de pagar i no se'n va, la pòlissa respon de tres maneres. En primer lloc, pagant les quotes pendents; per altra banda, cobrint la defensa jurídica i les despeses de mediació. I, finalment, responent davant els desperfectes que generi el llogater.