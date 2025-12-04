El Consell de Garanties avala la regulació dels lloguers de temporada

La regulació dels lloguers de temporada es podrà votar per fi al Parlament. El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha conclòs que la norma pactada entre PSC, ERC, els Comuns i la CUP és conforme a la Constitució i a l'Estatut. Aquesta és la resposta del CGE als recursos que van presentar Junts i el PP, fet que va suposar que la votació al ple s'aturés a principis de novembre. Els terminis fan pensar que la votació definitiva es durà a terme en l'últim ple de l'any, si bé és una decisió que haurà de prendre la mesa del Parlament.
Això sí, l'òrgan consultiu qüestiona el punt que fa referència a l'obligatorietat de la pròrroga automàtica dels pisos de protecció oficial en zones tensionades. El motiu és que considera que vulnera el principi de seguretat jurídica i que "caldria una norma amb rang legal" sobre aquesta qüestió. En tot cas, les decisions de l'òrgan no són vinculants i, per tant, si els quatre partits ho consideren, poden mantenir el contingut sencer de la norma. L'acord de les esquerres parlamentàries té com a objectiu que els propietaris no utilitzin l'escletxa legal per esquivar els topalls al preu del lloguer fixats per la llei.
Les claus de la regulació dels lloguers de temporada
La clau de la qual parteix el text és que a partir d'ara ja no sigui més profitós econòmicament fer contractes d'un màxim d'11 mesos. En aquests supòsits -que actualment es manté que serveixen per a treballadors de pas o estudiants- es considerarà que el pis s'utilitza per viure-hi i, per tant, passarà a tenir el mateix topall al preu que ja tenen els lloguers de llarga durada. A més, per fer-los, caldrà molta més documentació que demostri la necessitat. Així, la idea és que els anuncis que actualment inunden les plataformes d'anuncis de lloguer, com Idealista, Habitaclia o Fotocasa, amb propostes d'arrendament que no arriben a l'any de contracte es puguin continuar fent, però que es perdi l'incentiu d'apujar-hi el preu.
Actualment, el lloguer de temporada s'havia convertit, en molts casos, en un mecanisme per esquivar la contenció de rendes vigent a Catalunya, que fins ara només s'aplicava als lloguers de cinc anys o més. La intenció dels partits que han impulsat la nova norma -que ha comptat també amb la incidència d'entitats com el Sindicat de Llogateres- és que, a la pràctica, molts habitatges tornin al mercat del lloguer de llarga durada, una vegada es prohibeixi augmentar el preu en la modalitat del lloguer per mesos.
La prohibició de la compra especulativa, pròxim pas en habitatge?
Per altra banda, els socis del Govern miren d'empènyer-lo cap a mesures més contundents en habitatge. Un dels debats que s'ha posat sobre la taula en les últimes setmanes és el de la compra especulativa. ERC, els Comuns i la CUP demanen que aquesta pràctica sigui prohibida després que un informe públic n'avalés la constitucionalitat.
Illa insisteix que no li tremolarien les cames si cal intervenir el mercat però encara no ha donat una resposta clara sobre la prohibició que es planteja. En les últimes setmanes hi ha hagut dos passos rellevants: el PSC ha donat suport a una moció d'ERC i la CUP que insta el Govern a regular la compra especulativa. L'executiu també ha creat un grup de treball amb els Comuns. Dos gestos que arrosseguen els socialistes cap a l'agenda dels socis, però que també s'han d'entendre en les presses del Govern per obrir una negociació pressupostària.