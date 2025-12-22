Els consells d'una psicòloga per no sentir-te trist i fora de lloc un cop et jubiles

El moment de jubilar-se pot semblar atractiu, ja que significa que ja has treballat molts anys i ara toca descansar. Tot i això, també pot convertir-se en una època complicada, sobretot durant els primers anys, ja que implica canviar completament de rutines i poden aparèixer noves pors. En una entrevista a La Vanguardia, la psicòloga Ana Galán ha posat sobre la taula la situació que viuen algunes persones quan arriben a aquesta nova etapa de la vida, sobretot els dies de Nadal.
El més important quan ens jubilem, assegura Galán, és intentar gaudir d'una bona rutina, fet que pot resultar difícil d'aconseguir quan tot just els pilars que contribueixen a tenir un ordre -com ara, la feina- desapareixen. Ara bé, la psicòloga assegura que sentir-se desanimat és habitual i que afrontar aquest procés és natural: "La tristesa, que arriba en moments concrets, sol indicar una reacció emocional normal al context". De la mateixa manera que diu que recordar el passat, encara que sigui dolorós, també forma part d'aquest procés; però explica que aquesta etapa s'ha d'emprendre amb paciència i naturalitat, i no s'ha de veure com una debilitat.
Quant al fet de no tornar a treballar mai més, Galán explica que les persones que donen especial importància a la feina poden viure-ho com una pèrdua de la seva "identitat laboral". És per això que senten que "han de redefinir-se".
Accentuació per Nadal
D'altra banda, la psicòloga assenyala que aquests sentiments es poden veure accentuats durant Nadal, sobretot per a les persones que passen les festes sols. En aquest sentit, Galán adverteix que el que necessiten els jubilats no és compassió, sinó sentit i estructura; així com la certesa que mantenen vincles reals. A més, afegeix que aquesta època pot accentuar la urgència de tenir uns hàbits: "El que necessiten és una rutina, activitats senzilles i horaris bàsics", explica.
Tot just en relació amb la pèrdua de la feina, l'experta afegeix que en aquestes dates poden aparèixer sentiments d'inutilitat o d'estar "fora de lloc". Per fer-hi front, segons Galán cal mantenir un contacte regular- tot i que sigui breu- amb les persones de l'entorn. A banda, als jubilats els recomana "planificar dies amb tasques concretes per tal d'evitar la sensació de buit". I afegeix que sovint la motivació arribarà un cop s'hagi començat a seguir la rutina, però que cal fer un esforç per fer el primer pas.