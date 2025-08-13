El municipi de la Costa Brava que té un parc aquàtic amb dofins

Tossa de Mar, Cadaqués, Tamariu, Callela de Palafrugell o Blanes són alguns dels pobles més coneguts del litoral de Girona. Però aquesta zona de la Costa Brava amaga punts ideals que no coneixen els turistes i que són ideals per passar un dia en família.
Un d'aquests llocs és el municipi de Palafolls, amb quasi 10.000 habitants i situat al nord-oest de la comarca del Maresme, a la província de Barcelona, encara que confronta amb el territori gironí. Encara que no és un municipi costaner, la platja està a només cinc quilòmetres i li travessa el riu Tordera.
A més, compta amb un dels millors parcs aquàtics del país, ideal per passar un dia en família o amistats i gaudir dels tobogans d'aigua, de les piscines i de veure a dofins.
L'encant del castell de Palafolls
Aquesta vila ha estat una de les més importants de tota la zona des de fa molts segles, alguna cosa que es pot comprovar observant el seu extraordinari patrimoni arquitectònic, en el qual destaca el seu excels i impressionant castell.
El fortí, erigit en el segle XIII en un turó de 200 metres d'altura pròxim al centre urbà de la localitat, domina el municipi des de llavors, encara que en el centre històric també és possible topar-se amb altres joies, com l'Església de Santa Maria Assumpta.
Marineland Catalunya, el millor parc aquàtic del país
Als afores del poble se situa el parc aquàtic Marineland Catalunya, un dels millors. En aquest lloc tant els més petits com els majors podran gaudir d'atraccions d'aigua per a refrescar-se en els dies més calorosos de l'estiu, així com de les piscines i cascades artificials. Això sí, el que més atreu als visitants és una cosa molt més especial: els dofins.
En el complex es realitzen nombroses exhibicions amb aquests animals, sobre els quals també es pot aprendre, per la qual cosa aquest parc és una opció fantàstica per a anar amb tota la família i tenir una experiència d'allò més divertida aquest estiu. Les entrades d'un dia té un preu de 32 euros i es poden adquirir a través de la seva pròpia pàgina web.