Regala Tarragona per Nadal

Tarragona és una ciutat molt atractiva per als catalans que volen gaudir del turisme de proximitat durant les festes de Nadal. Aquest any, la proposta per visitar la capital tarragonina presenta una facilitat extra per als viatgers que busquen combinar la cultura i l'enoturisme.
TGNA Tarragona Apartaments, disposa de 88 allotjaments al cor de la ciutat, planteja una fórmula per transformar l'estada en un lot complet d'experiències de proximitat amb Regala TGNA per Nadal.
Patrimoni i enoturisme a Tarragona
Amb l'objectiu de proposar una bona escapada de Nadal, TGNA ha triat tres propostes de proximitat que es poden afegir directament a la reserva el teu apartament a Tarragona, creant així un paquet tancat amb els millors actius de la ciutat:
Per Nadal, tot és possible a Tarragona
Aquestes festes de Nadal, el centre urbà concentra una programació plena d'actes tradicionals, com el Magatzem Reial o el Parc de Nadal. Espais centrals com la plaça Corsini seran l'escenari de moments clau, des del Tió de Nadal i el Cap d'Any infantil fins a la revetlla de cap d'any.
La capital de la Costa Daurada reforça el seu dinamisme amb fires i mercats a la Rambla Nova, que conviuen amb una variada agenda d'espectacles. Destaquen cites com el Cirque du Soleil a la Tarraco Arena Plaça (TAP), el concert de Cap d'Any de la Franz Schubert Filharmonia o la pista de gel del centre comercial les Gavarres.
La situació cèntrica dels apartaments de TGNA permet descobrir tot aquest ambient a peu, facilitant les escapades de desembre, la celebració de Cap d’Any o la nit de Reis. Perquè aquest Nadal, a Tarragona, tot és possible.