L'illa italiana que fa un espectacle de llums cada Nadal

Amb l'arribada de Nadal i les vacances són molts els qui es plantegen fer una escapada per gaudir de l'ambientació d'aquestes jornades en llocs que encara no han visitat. Un lloc desconegut per la majoria és l'Illa dels pescadors, a Itàlia, un indret diminut i situat al Llac Maggiore, a la regió de Piemont. Es tracta d'un llac fronterer entre Suïssa i Itàlia de grans dimensions que s'estén 64 quilòmetres i que apareix a la novel·la Adeu a les Armes d'Ernest Hemingway.
Al llac hi ha vuit illes del Piemont, dues de Suïssa i una de la Llombardia moltes de les quals agrupades en els arxipèlags del Borromeu i el Brissago. L'Illa dels Pescadors, l'única habitada de l'arxipèlag de les Borromeu i, com a reclam per rebre visitant celebra les festes nadalenques amb un espectacular festival de llums. Les llars s'il·luminen amb l'arc de Sant Martí quan es fa fosc i la llum es reflecteix a l'aigua en una escena increïble.
Fins al 6 de gener, l'illa, que fa uns 375 metres de llarg per 100 metres d'ample, esdevé la gran atracció turística del llac. L'aposta per aquesta exhibició de llums anomenada "Textura d'aigua al Llac Maggiore", va començar fa un parell d'anys i trenca amb colors la foscor de la zona. Cada dia, a més, a partir de les cinc de la tarda, també s'il·luminen les façanes de les cases, en especial l'església de Sant Vittore, un edifici que conserva traces d'una capella que probablement va ser construïda per als monjos de Scozzòla. L'únic indret que, per respecte, queda a les fosques és el cementiri de la vila. Un bon punt per contemplar-ho és el passeig que envolta l'illa, que s'uneix per carrerons empedrats amb el centre del nucli urbà.
L'illa el 1971, tenia una població de 208 habitants, que majoritàriament es dedicaven a la pesca. Segons el registre de 2018, però, els habitants han disminuït constantment fins a 25. La zona del llac Maggiore es caracteritza per tenir hiverns freds amb nevades que acumulen fins a 10 centímetres de neu de mitjana. Malgrat les temperatures, el filòsof francès Montesquieu es va enamorar d'aquesta illa quan la va visitar i va assegurar que era "el lloc més bell del món".