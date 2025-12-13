Els millors mercats de Nadal a Europa aquest 2025

Encara falten dues setmanes per a l'inici de Nadal, així i tot, Europa ja viu immersa en la màgia d'aquesta festivitat que tant agrada petits i grans. Les ciutats europees es transformen des de mitjans de novembre i fins a Cap d'Any en un entorn de pel·lícula gràcies als mercats nadalencs que omplen places i racons.
L'origen d'aquestes firetes plenes de llums i colors es remunta al segle XVI. Van nàixer amb l'excusa de reunir-se en un lloc més acollidor i preparar-se per als hiverns freds que tenen la majoria d'aquests països. I ara s'han convertit en un atractiu turístic més que mou centenars de persones d'un punt a l'altre del continent.
Àustria, Alemanya i França tenen molta tradició en la celebració d'aquests mercats de Nadal. A Viena s'instal·la a la plaça de l'Ajuntament el més gran de la ciutat, però n'hi ha d'altres repartits en diferents barris; tot París es converteix en un enorme mercat; i a Múnic s'instal·la al mateix lloc des del 1642 envoltant un avet decorat amb 3.000 bombetes.
Budapest
El centre de la capital d'Hongria s'omple de llums i elements nadalencs per donar la benvinguda al fred (i a Nadal). D'una banda, el mercat més gran de la ciutat s'ubica a la plaça Vörösmarty, mentre que la Basílica de Sant Esteve acull un gran arbre de Nadal, una pista de gel i casetes de fusta per comprar-hi qualsevol element relacionat amb Nadal. Obert des del 14 de novembre i fins a l'1 de gener.
Berlín
La capital alemanya acull fins a 60 mercats nadalencs a bulevards, places, carrerons i museus. Un dels imprescindibles és el que s'instal·la davant el palau de Charlottenburg. S'hi pot comprar artesania i bijuteria. Obre del 24 de novembre al 28 de desembre, amb l'excepció del 24.
Zagreb
El principal mercat de la capital de Croàcia està ubicat a la plaça del Rei Tomislav, davant de l'estació de trens. Hi ha una pista de patinatge sobre gel, que és una de les principals atraccions, i també cantades de nadales a l'aire lliure, al pavelló de Música. També s'hi pot veure un pessebre vivent i s'hi pot comprar artesania, begudes calentes i dolços típics. Obre des del 29 de novembre al 7 de gener.
Berna
El Berner Sternenmarkt omple el parc Kleine Schanze de Berna amb cabanyes de fusta plenes de productes de disseny, artesania i begudes calentes. S'hi pot menjar fondue o gaudir de les atraccions per als més petits. La ciutat acull altres mercats més petits en places i carrerons. Obre el 20 de novembre i fins al 24 de desembre.
Poznan
El mercat nadalenc d'aquesta ciutat polonesa s'ubica a les places del Mercat i de la Llibertat. Casetes de fusta, ambient festiu i una gran roda de fira com a icona. També s'hi fa un festival d'escultures de gel i cada any hi ha una tassa commemorativa nova, ideal per als col·leccionistes. Des del 21 de novembre i fins al 6 de gener.
Viena
La capital austríaca acull a la plaça de l'Ajuntament el seu principal mercat, el Christkindlmarkt. Fins a 150 casetes ofereixen regals, decoració per a l'arbre, dolços i begudes. Els arbres es decoren i formen un mar de llums de colors que, combinat amb les casetes, formen un paisatge de postal. Obert des del 14 de novembre i fins al 26 de desembre.
Estrasburg
El nucli històric de la capital de l'Alsàcia, a l'est de França, està declarat patrimoni de la humanitat per la Unesco. El seu mercat de Nadal data del 1570, és el més antic del país i s'ha de visitar almenys un cop a la vida. La regió, amb poblets decorats com de postal, també és un indispensable per als amants de les festes nadalenques. Obert del 26 de novembre al 24 de desembre.
Praga
La plaça de la Ciutat Vella de Praga torna al passat les tardes de desembre. La façana de la catedral s'il·lumina i el rellotge astronòmic de l'ajuntament és el protagonista. El mercat nadalenc d'aquesta capital europea permet comprar joieria feta a mà, articles de vidre i el tradicional vi calent. Obert del 29 de novembre al 6 de gener.