Quan s'ha de decorar la casa per Nadal? La tradició catalana diu que hi ha una data concreta

Els darrers anys, les decoracions de Nadal s'han avançat en el calendari gairebé un mes i ja és habitual veure-les penjades als carrers fins i tot a l'octubre. Hi ha persones que semblen tenir pressa per desencapsar les boles, les garlandes, els llums i fins i tot les figuretes del pessebre. En aquest sentit, des de finals d’octubre i al llarg del mes de novembre l’escenografia nadalenca es fa cada cop més habitual en qualsevol racó, també a les cases.
El calendari, però, marca una data fixa per tenir tot el parament decoratiu a punt. Es tracta del 25 de novembre, dia de Santa Caterina, quan la tradició catalana marca l’inici del muntatge del pessebre. A un mes exacte del dia de Nadal, és la data en què tradicionalment es comença a viure l’esperit nadalenc a l’interior de les cases. La dita ja ho diu: "De Santa Caterina a Nadal, un mes cabdal".
Al mateix temps que hi ha una data fixa per a posar les decoracions de Nadal, n’hi ha una altra per a retirar-les. És el 2 de febrer, dia de la Mare de Déu de la Candela, i és quan tradicionalment es tanca el cicle nadalenc. Tot i això, hi ha qui, un cop passat el dia de Reis, no triga a guardar els elements per a l’any vinent, amb la finalitat de recuperar, com més aviat millor, la rutina habitual.
La fira de Santa Llúcia
Molta gent, però, no és tan impacient i aprofita els dies de festa del pont de la Puríssima per a fer-ho, entre el 6 i el 8 de desembre, o fins i tot es pot anar més enllà, pels volts de Santa Llúcia. En aquest sentit, és costum pels volts del 13 de desembre diverses poblacions organitzin mercats i fires de temàtica nadalenca, amb la finalitat que els veïns es puguin proveir d'avets, pessebres, guarniments, queviures i aviram per a celebrar les festes.
La Fira de Santa Llúcia més famosa a Catalunya és la de Barcelona, un mercat de productes d'artesania i elements típics nadalencs que es celebra des del 1786 a la plaça de la Catedral. Cada any, més de dues-centes parades omplen el pla de la Seu i l'avinguda de la Catedral, amb una àmplia varietat de productes.
Mentre dura aquesta fira, també es pot gaudir d'espectacles i d'activitats relacionats també amb els costums de Nadal, com ara cursets organitzats per l'Associació de Pessebristes de Barcelona, un tió gegant, la cercavila de la tradicional Carassa de Nadal, ballades d'esbarts i actuacions musicals.