La incidència de la grip cau fins a la meitat en ple Nadal

La incidència estimada de la grip baixa de 546 casos per 100.000 habitants a 236 en una setmana, segons les últimes dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC). Les dades del 22 al 28 de desembre, actualitzades aquest dimarts, mostren un descens marcat dues setmanes després d’arribar al pic de contagis, que es va situar en una taxa de 759, a les portes de les festes de Nadal. Els casos diagnosticats han passat de 374 a 169 per 100.000 habitants i el nivell de transmissió se situa per sobre del llindar moderat. En nombres absoluts, s’han diagnosticat 13.692 casos, pels 30.362 de la setmana anterior. En el pic, es van fer 33.078 diagnòstics, molt per sobre i abans que els anys anteriors.\r\n\r\n\r\n