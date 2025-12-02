Barcelona guanya la capitalitat europea del Nadal

Barcelona ha guanyat el reconeixement de ser escollida com a capital europea del Nadal. L'Ajuntament ja havia anunciat aquest any que es presentaria com a candidat a aquest concurs que comanda una entitat sense ànim de lucre auspiciada per la Unió Europea (UE). La idea és distingir les ciutats que serveixin d'inspiració en l'organització nadalenca urbana. El cas barceloní ha estat escollit a la categoria de ciutat de més de 100.000 habitants.
La gran incògnita encara és què significa ostentar la capitalitat europea del Nadal. El consistori, de moment, només n'ha atorgat alguna pista. Més endavant, aquest dimarts, compareixeran responsables municipals per explicar-ho. El que apunten des del govern municipal és que s'espera que les ciutats escollides treballin "un programa d'activitats i esdeveniments al coltant de la capitalitat, i amb la implicació de la ciutadania" i que això a Barcelona es tradueix, d'entrada, en una ampliació de "les vies i emplaçaments amb il·luminació de Nadal d'autor".
La comunicació oficial de l'Ajuntament destaca que el jurat internacional ha decidit des d'Irlanda que sigui Barcelona la ciutat guardonada enguany perquè el seu paisatge nadalenc "s'enriqueix de segles d'història, art i tradicions" que fan convergir les "tradicions més arrelades amb una identitat profundament multicultural". En concret, s'ha valorat positivament la programació de concerts i espectacles a la via pública, com a part de l'oferta barcelonina, però també zones icòniques com el Mercat de Santa Llúcia. El jurat menciona "els espectacles nadalencs que omplen els carrers amb calidesa i alegria, les tradicions litúrgiques, les fires i mercats nadalencs, així com la majestuosa decoració i tradicions gastronòmiques".
L'any passat, la gran ciutat reconeguda com a capital europea nadalenca va ser la capital de Lituània, Vilnius. I és precisament en aquest indret on se celebrarà la gala, d'aquí a onze dies, en què els representants barcelonins rebran la distinció d'aquesta edició.