El Black Friday triomfa a Barcelona tot i les crítiques dels comerços locals: «Es carreguen les vendes de Nadal»

Riuades de gent transiten pels carrers més cèntrics de Barcelona. Parelles i amics amb bosses de paper de grans empreses d’Inditex o marques de tecnologia inunden Portal de l’Àngel i Plaça Catalunya. “Aprofito les ofertes del Black Friday per comprar roba i algun caprici”, diu la Clara, que duu una bossa de la botiga del Barça a una mà i una d’una botiga de roba a l’altre. Un home surt d'una botiga d'electrònica fent grans esforços per aguantar la caixa d'un televisor amb les dues mans. Darrere seu, un altre senyor més ben preparat també surt de la botiga, i duu el mateix televisor arrepenjat sobre un carretó de dues rodes.
Enguany, el Black Friday, que se celebra l’últim divendres del mes de novembre, ha caigut el dia 28. Com ja és tradició des de fa uns anys, moltes empreses, sobretot dedicades a la venda de roba i productes tecnològics, aprofiten l’ocasió per oferir descomptes en determinats productes. “És dels dies de l’any que més treballem”, assegura la Sílvia, dependenta d’una botiga d’Inditex, que afegeix que molta gent aprofita els descomptes en línia i compra a través de la web.
En Martí, que surt carregat de bosses d'una botiga de sabates, explica que ha aprofitat els descomptes del Black Friday per "comprar els regals de Nadal" i unes vambes "que feia temps que volia, però eren massa cares". Acompanyat per la seva parella, en Martí detalla que "cada any" espera els descomptes d'aquestes dates per comprar els regals per Nadal i, així, "estalviar una mica", i afegeix que sempre aprofita per comprar-se algun detall a si mateix.
La veu del comerç local
“Estic rotundament en contra del Black Friday”, sentencia David Rodés, propietari de la Llibreria Rodés. Situat al centre històric de la ciutat de Barcelona, el negoci té més de 100 anys d’història. “Aquest invent americà ens fa perdre les vendes de la campanya de Nadal”, afegeix en David, que assegura que molta gent aprofita els descomptes del Black Friday per comprar els regals de Nadal i que això li fa perdre clientela. En aquesta línia, el propietari de la Llibreria Rodés, que reivindica la seva botiga com un negoci local, afirma que els descomptes del Black Friday només afavoreixen a les grans empreses i multinacionals de roba i tecnologia mentre que perjudiquen els petits comerços.
Un plantejament similar defensa en Pere, de Ceràmica Villegas, que argumenta que ells no se sumen als descomptes del Black Friday perquè “no interpel·len” al seu públic objectiu. Tot i això, reconeix que “fa 4 o 5 anys” van intentar fer alguna oferta per “sumar-se a les tendències”, però explica que no va funcionar. En Pere, com en David, també pensa que les ofertes del Black Friday estan enfocades a potenciar les vendes de les grans multinacionals que venen electrònica i roba: "Són els que en surten guanyant".
Els nous horitzons del Black Friday
Les ofertes, que van començar anys enrere centralitzades en sectors com el de la roba, calçat o productes tecnològics, han anat eixamplant la base i ja arriben a diferents negocis. Papereries, botigues de vins, sex-shops i, fins i tot, farmàcies, aprofiten l'avinentesa per oferir descomptes als seus clients.
És el cas de l’Antiga Farmàcia de l’Estrella, situada al Barri Gòtic de Barcelona i oberta des del 1840. La Sílvia Martin, dependenta de la farmàcia, explica que ells també tenen ofertes de Black Friday: “Fem un 15% de descompte en els productes de bellesa i per cuidar la pell”, però específica que l’oferta no s’aplica sobre cap medicament, sinó només a una selecció de “sabons i cremes per cuidar la cara”. La Sílvia detalla que des de la farmàcia no promocionen amb cartells ni rètols de Black Friday els productes rebaixats, sinó que apliquen el descompte quan algú els compra o els hi pregunta.
175.000 euros de multa a grans empreses per competència deslleial
El debat sobre el Black Friday arriba acompanyat de les sancions imposades a grans empreses per falsejar rebaixes. El Departament d’Empresa i Treball va obrir 45 expedients sancionadors a diferents empreses durant el Black Friday de l'any passat, quatre més que el 2023. D’aquest total, la Direcció General de Comerç va iniciar 28 processos per competència deslleial, dels quals 21 s’han resolt amb una multa que s’ha enfilat fins als 175.560 euros. D’afegit, l’Agència Catalana de Consum va impulsar 17 informes sancionadors que, per ara, s’estan tramitant. Per la seva banda, el Ministeri de Consum ha fet públiques les sancions a empreses per fer rebaixes falses el Black Friday del 2023. Algunes de les multinacionals multades són MediaMarkt, Carrefour o PC Componentes.