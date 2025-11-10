Els tres consells de Consum perquè no t'enganyin el Black Friday: «No et poden cobrar pels teus drets»

El Departament d’Empresa i Treball ha multiplicat gairebé per dos les empreses a inspeccionar de cara a la campanya de Black Friday d’aquest 2025, que se celebra el 28 de novembre. En total, s’estan controlant 155 companyies del sector de l’electrònica, d’articles de roba i complements i productes per a la llar amb la finalitat de detectar casos de publicitat enganyosa en els preus i competència deslleial, algunes de les quals ja van ser investigades l’any passat.
Concretament, l'Agència Catalana del Consum supervisa 100 companyies de venda en línia, mentre que la Direcció General de Comerç en vigila 55, tan físiques com per internet. A més, Consum fa el seguiment del preu de 10.000 articles seleccionats prèviament, un 300% més que el 2024.
Consells per evitar enganys el Black Friday
El director de l’Agència Catalana del Consum, Isidor Garcia, ha assenyalat que la regla fonamental és que el gènere que s’ofereixi ha de contenir el preu antic i el de la rebaixa, i no es pot haver modificat en els 30 dies anteriors a la venda. Per aquest motiu, ha explicat que s’estan revisant els imports de fa dos mesos de 10.000 articles seleccionats prèviament per detectar si hi ha increments i que, posteriorment, es venen com a descomptes.
Per això, ha compartit tres consells bàsics per a la ciutadania. Els ha convidat a fer comparatives de preus, així com a controlar el sistema de pagament perquè sigui fiable i ha recordat al consumidor que “té dret a retornar el producte durant els 14 dies següents de manera gratuïta”.
Garcia considera que aquesta seixantena de dies és “el marge de maniobra raonable” i ha posat el focus en la venda en línia, sigui a través de pàgines web o plataformes, perquè “és el paradigma per aquestes dates”. El director de Consum ha recordat que les sancions, en el cas d’incomplir el codi, poden arribar fins a 100.000 euros. En canvi, en l’àmbit de Comerç, les sancions poden ser de fins a 20.000.
Els expedients del 2024 sumen més de 175.000 euros de multes
El Departament d’Empresa i Treball va obrir 45 expedients sancionadors pel Black Friday de l’any passat perquè havien incomplert la normativa, quatre més que el 2023. D’aquest total del 2024, la Direcció General de Comerç va iniciar 28 processos per competència deslleial, dels quals 21 s’han resolt amb una multa que s’ha enfilat fins a un import total de 175.560 euros.
Per la seva banda, l’Agència Catalana de Consum ha impulsat 17 informes sancionadors que, per ara, s’estan tramitant. El director ha destacat la importància d’aquests procediments, especialment si es tracta “d’empreses que ja van ser objecte d’inspecció” en altres campanyes. Garcia ha dit que si aquestes novament acabessin amb multa seria “un factor agreujant” a l’hora d’imposar la quantia econòmica.