Quants diners perdràs si et jubiles un, cinc o deu anys abans d'hora: la taula definitiva

Les jubilacions anticipades, voluntàries o involuntàries, permeten als treballadors acabar abans la seva vida laboral. En aquests casos, la Seguretat Social ho permet i, a canvi, aplica uns coeficients reductors que és un percentatge que s'aplica als diners que rep cada pensió, per tant, es veurà reduïda.
Per entendre aquests coeficients hem de diferenciar entre la jubilació anticipada voluntària i la involuntària. La primera es pot avançar fins a dos anys mentre que la segona fins a quatre. En ambdós casos la reducció depèn de dos factors: els anys cotitzats del treballador i els mesos exactes de jubilació anticipada.
Aquest 2026, la normativa referent a les pensions tornarà a canviar a l'Estat. Els múltiples canvis realitzats pels diferents governs en els últims anys deriven en aquests canvis tan determinants com la modificació l'edat de jubilació. Les noves condicions afectaran especialment aquells que no arribin a reunir els anys cotitzats mínims per rebre la pensió completa.
En què canvia la jubilació anticipada
Com qualsevol canvi en l'edat de jubilació ordinària, el 2026, la jubilació anticipada també es veurà modificada. Per saber com queda la jubilació anticipada cal diferenciar-la entre la voluntària i la involuntària. A més, aquells que optin per aquesta jubilació veuran reduïda la seva pensió, ja que s'apliquen coeficients reductors més elevats com major sigui l'anticipació.
- Jubilació anticipada voluntària: 63 anys per a aquells que arribin al mínim de 38 anys i tres mesos cotitzats, i 64 anys i deu mesos per als que no.
- Jubilació anticipada involuntària: 61 anys si han assolit el llindar i 62 anys i deu mesos per als que no hi arribin.
En el cas de la jubilació anticipada voluntària els coeficients són els següents:
D'altra banda, els coeficients per a la jubilació anticipada involuntària són els següents:
Tant la jubilació anticipada voluntària de més de 24 mesos i la involuntària de 48 no tenen dret a pensió, de la mateixa forma que tampoc hi ha dret a la pensió si no s'arriba al mínim dels anys cotitzats.