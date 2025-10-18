Així quedarà la jubilació anticipada el 2026: guia ràpida

Aquest 2026, la normativa referent a les pensions tornarà a canviar a l'Estat. Els múltiples canvis realitzats pels diferents governs en els últims anys deriven en aquests canvis tan determinants com la modificació l'edat de jubilació. Les noves condicions afectaran especialment aquells que no arribin a reunir els anys cotizats mínims per rebre la pensió completa.
Així, l'edat de jubilació augmentarà però no afectarà a tots els treballadors. La data clau són els 38 anys i tres mesos cotitzats. Aquells que arribin a aquesta xifra podran jubilar-se abans i amb millors condicions. D'altra banda, els que tinguin menys hauran d'esperar més temps si no volen veure penalitzada la seva pensió.
Com queda l'edat de jubilació el 2026?
La norma que s'aplicarà el pròxim any es basa en dos escenaris diferents:
- Aquells treballadors que hagin obtingut 38 anys i tres mesos o més cotitzats, la jubilació ordinària serà possible als 65 anys.
- Els treballadors que tinguin menys d'aquest temps cotitzat, la seva jubilació és retrasarà fins als 66 anys i deu mesos.
Aquesta mesura busca incentivar trajectòries llargues de treball amb cotitzacions estables. En canvi, aquells treballadors que hagin tingut una vida laboral més intermitent no serà senzill arribar a la xifra. A més l'any 2027 seguirà escalant. El mínim augmentara fins als 38 anys i sis mesos i l'edat per aquells que no l'assoleixin serà de 67 anys.
En què canvia la jubilació anticipada
Com qualsevol canvi en l'edat de jubilació ordinària, la jubilació anticipada també es veu modificada. Per saber com queda la jubilació anticipada cal diferenciar-la entre la voluntària i la involuntària.
- Jubilació anticipada voluntària: 63 anys per a aquells que arribin al mínim de 38 anys i tres mesos cotitzats, i 64 anys i deu mesos per als que no.
- Jubilació anticipada involuntària: 61 anys si han assolit el llindar i 62 anys i deu mesos per als que no hi arribin.
A més, aquells que optin per aquesta jubilació veuran reduïda la seva pensió, ja que s'apliquen coeficients reductors més elevats com major sigui l'anticipació.