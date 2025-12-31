Mor una dona de 83 anys en un incendi en un habitatge a Nou Barris

Una dona de 83 anys ha mort aquest tarda en un incendi originat en el número 27 del carrer del Cistellet, a Nou Barris. Els Bombers de Barcelona han rebut l’avís a les 17.30 hores i han desplaçat 6 dotacions que han extingit el foc que s’ha originat per causes que es desconeixen en un sofà de l’immoble. Fins al lloc dels fets també s’han traslladat dotacions de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El cos de Mossos d’Esquadra es fa càrrec de la investigació.\r\n