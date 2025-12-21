Tots els concerts de Nadal 2025 a Barcelona

Quan arriben les dates nadalenques, la música és un dels imprescindibles, tant les nadales com els concerts de música variada acompanyen l'ambient festiu de les ciutats. Barcelona ofereix un ventall molt ampli i divers durant aquestes setmanes.
Les sales i auditoris de la ciutat programen recitals i actuacions de música clàssica que acompanyen les celebracions i conviden a gaudir de les festes a través del so. Ací us oferim un repàs de les propostes més destacades i per a tots els públics que es podran escoltar a la ciutat durant aquest Nadal.
Concert de Nadal a la plaça del Rei
Nadal tornarà a sonar al centre de Barcelona de la mà de l’Orfeó Català i cantaires del Cor Jove i del Cor de Noies, que repetirà la seva participació en les festes amb una actuació a l’aire lliure davant la Catedral. L’entitat manté així aquest escenari com a punt de trobada amb el públic, després d’haver deixat enrere la plaça del Rei. Aquesta vegada, la cita s’avança en el calendari i se celebrarà el 29 de desembre.
El cor oferirà un repertori de cançons nadalenques que combinarà peces del cançoner popular català amb melodies conegudes d’arreu del món. El concert serà obert a tothom i no caldrà entrada per assistir-hi.
Cicle de Nadal al Palau de la Música
El Palau de la Música Catalana ofereix una programació especial durant les dates de Nadal que arriba a tots els públics i són una bona opció per fer una cita especial o una sortida diferent en aquesta època. El dia de Nadal, el 25 de desembre, ofereixen el Trencanous de Txaikovski, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. Una obra que es farà a les set de la tarda amb entrades d'entre 28 i 55 euros, amb descomptes disponibles per als menors de 35 anys.
Per a Any Nou també hi ha programat un concert de l'Orquestra Simfònica del Vallès & Rubio, amb Isabel Rubio com a directora, en què s'ofereix un seguit de peces plenes d’energia, elegància i bon humor cap a l’any que comença. Es repetirà en diferents sessions des del 28 de desembre fins al 4 de gener de 2026 amb entrades d'entre 39 a 63 euros.
Concert de Sant Esteve de l'Orfeó Català
L'Orfeó Català és, juntament amb el Cor de Cambra de Palau, l'encarregat del concert de Sant Esteve que es farà al Palau de la Música Catalana. Dues hores de música en directe oferta pels diferents cors que componen l'Orfeó, des dels més petits, el Cor dels Petits, el Cor Major Gran i el Cor de Càmara del Palau. Enguany es reivindicarà la importància de la tradició de les nadales en la cultura catalana. Quan? Divendres 26 de desembre a les 19 hores, amb entrades entre els 28 i els 78 euros.
Concert de Cap d'Any al Liceu
El Concert de Cap d'Any del Gran Teatre del Liceu se celebrarà enguany el 4 de gener. El Liceu permet inaugurar l'any nou acompanyats de les veus excepcionals de Saioa Hernández i Xabier Anduaga, sota la direcció de Riccardo Frizza, en un concert màgic d’òpera. Les entrades varien molt de preu segons la localització, van dels 20 als 230 euros.